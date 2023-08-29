На СГОКе внедряют сервис для повышения эффективности транспортировки железной руды

- При оценке эффективности процесса транспортировки с точки зрения экономики мы опираемся на очень важный параметр - коэффициент использования грузоподъемности. Наша цель - коэффициент загрузки транспорта 100%. Основной экономический эффект в этом случае мы получаем за счет экономии электроэнергии для железнодорожного транспорта и дизельного топлива для автомашин.К тому же правильная загрузка существенно снижает износ техники, - комментирует начальник управления по цифровой трансформации Стойленского ГОКа Андрей Немировский.