Сотрудники Стойленского ГОКа стали участниками проекта «Здоровый выбор»

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В этом году проект объединил 11 стойленцев, которые хотят развиваться в этой сфере, получать новые знания и делиться ими с окружающими.
Первым этапом обучения стал двухдневный тренинг «Сбалансируй свою жизнь и замотивируй других». Под руководством выпускников проекта прошлых лет стойленцы учились выстраивать жизненный баланс, определять приоритеты, решать задачи по вовлечению коллег в развитие культуры ЗОЖ. Особое внимание уделили формированию навыков наставничества, ведения сложных диалогов, применению техник убеждения. В конце августа пройдет второй обучающий модуль «Спорт как стиль жизни». По завершении обучения менеджеры здоровья наберут команды и будут транслировать принципы ЗОЖ в своих подразделениях.
Предыдущие выпускники проекта проводят образовательные мероприятия, ведут блоги на корпоративном портале, вовлекают коллег в занятия северной ходьбой, йогой, фитнесом и др.
Укрепление здоровья стойленцев и формирование у них приверженности к здоровому образу жизни — одно из ключевых направлений в социальной работе Стойленского ГОКа и других предприятий Группы НЛМК. В 1 полугодии 2023 года более 50% сотрудников компании стали участниками корпоративных оздоровительных программ.