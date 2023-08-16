Сотрудники Стойленского ГОКа стали участниками проекта «Здоровый выбор»

Первым этапом обучения стал двухдневный тренинг «Сбалансируй свою жизнь и замотивируй других». Под руководством выпускников проекта прошлых лет стойленцы учились выстраивать жизненный баланс, определять приоритеты, решать задачи по вовлечению коллег в развитие культуры ЗОЖ. Особое внимание уделили формированию навыков наставничества, ведения сложных диалогов, применению техник убеждения. В конце августа пройдет второй обучающий модуль «Спорт как стиль жизни». По завершении обучения менеджеры здоровья наберут команды и будут транслировать принципы ЗОЖ в своих подразделениях.