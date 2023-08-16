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Сотрудники Стойленского ГОКа стали участниками проекта «Здоровый выбор»

Сотрудники Стойленского ГОКа стали участниками проекта «Здоровый выбор»

16 августа 2023, 11:49
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) стартовал новый сезон образовательного проекта «Здоровый выбор», направленный на формирование ответственного отношения работников к своему здоровью и поддержку лучших практик в этой области.

В этом году проект объединил 11 стойленцев, которые хотят развиваться в этой сфере, получать новые знания и делиться ими с окружающими.

Первым этапом обучения стал двухдневный тренинг «Сбалансируй свою жизнь и замотивируй других». Под руководством выпускников проекта прошлых лет стойленцы учились выстраивать жизненный баланс, определять приоритеты, решать задачи по вовлечению коллег в развитие культуры ЗОЖ. Особое внимание уделили формированию навыков наставничества, ведения сложных диалогов, применению техник убеждения. В конце августа пройдет второй обучающий модуль «Спорт как стиль жизни». По завершении обучения менеджеры здоровья наберут команды и будут транслировать принципы ЗОЖ в своих подразделениях.

Предыдущие выпускники проекта проводят образовательные мероприятия, ведут блоги на корпоративном портале, вовлекают коллег в занятия северной ходьбой, йогой, фитнесом и др.

Укрепление здоровья стойленцев и формирование у них приверженности к здоровому образу жизни — одно из ключевых направлений в социальной работе Стойленского ГОКа и других предприятий Группы НЛМК. В 1 полугодии 2023 года более 50% сотрудников компании стали участниками корпоративных оздоровительных программ.

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#Артем Черненко#Сгок#Общество#Стойленский ГОК#Группа нлмк#Образовательный проект#Менеджер здоровья#Здоровый образ жизни#Белгородская область
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