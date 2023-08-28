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17 сотрудников Стойленского ГОКа наградили ко Дню шахтёра

17 сотрудников Стойленского ГОКа наградили ко Дню шахтёра

28 августа 2023, 09:09
Фото: Стойленский ГОК
В канун профессионального праздника — Дня шахтера — сотрудникам дренажной шахты Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) вручили заслуженные награды. Городские и корпоративные награды получили 17 стойленцев.

Праздничное мероприятие по традиции прошло на промышленной площадке у административно-бытового комплекса дренажной шахты, где собрались сотрудники цеха. Музыкальным подарком для стойленских шахтеров стало выступление местных вокальных ансамблей.

–Стойленский ГОК — современная высокотехнологичная компания, мы постоянно инвестируем в развитие. Но как бы ни важна была в производственной деятельности предприятия его техническая оснащенность, успех дела, в первую очередь, зависит от людей. Шахтер — это сильные характеры людей, трудолюбие, выдержка и самоотдача. Вашими напряженной и безопасной работой, энтузиазмом и самоотверженностью создается благополучие ваших семей и нашего предприятия. Уверен, что вам по плечу любые сложные задачи, — отметил директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Фото: Стойленский ГОК

Дренажная шахта отвечает за осушение карьера. Система главного водоотлива дренажной шахты откачивает 4,5 тысяч кубических метров воды в час, которая затем используется в системах оборотного водоснабжения цеха хвостового хозяйства и для хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей СГОКа. Сегодня длина сети подземных дренажных выработок составляет почти 40 километров, глубина — более 200 метров.

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#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Праздник#Кристина Семенчук#День шахтёра
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