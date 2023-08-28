17 сотрудников Стойленского ГОКа наградили ко Дню шахтёра

–Стойленский ГОК — современная высокотехнологичная компания, мы постоянно инвестируем в развитие. Но как бы ни важна была в производственной деятельности предприятия его техническая оснащенность, успех дела, в первую очередь, зависит от людей. Шахтер — это сильные характеры людей, трудолюбие, выдержка и самоотдача. Вашими напряженной и безопасной работой, энтузиазмом и самоотверженностью создается благополучие ваших семей и нашего предприятия. Уверен, что вам по плечу любые сложные задачи, — отметил директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.