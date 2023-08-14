На Стойленском ГОКе провели сезонные работы по пылеподавлению

Для снижения пыления на головной плотине и в балке Рубежный лог активно применятся система орошения общей протяженностью пять километров. Сеть трубопроводов через насосы и форсунки с радиусом действия 100 метров распыляет водяной туман, который предотвращает попадание пыли в воздух. Система орошения мобильная — при необходимости ее оперативно переключают с одного участка на другой. В дальнейшем на СГОКе планируют смонтировать такую систему на правом и левом бортах хвостохранилища.