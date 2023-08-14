На Стойленском ГОКе провели сезонные работы по пылеподавлению

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В этом году специальным закрепляющим раствором обработали 48 гектаров песчаных пляжей хвостохранилища. Состав наносят с помощью поливооросительной техники, в результате на поверхности образуется прочный верхний слой, который устойчив ко влаге и удерживает частицы пыли даже при сильном ветре.
На площади около трех гектаров выполнили рекультивацию низовых откосов плотины с помощью суглинка и чернозема, чтобы высадить здесь многолетние травы с развитой корневой системой. Это поможем предотвратить размыв откосов талыми водами.
Для снижения пыления на головной плотине и в балке Рубежный лог активно применятся система орошения общей протяженностью пять километров. Сеть трубопроводов через насосы и форсунки с радиусом действия 100 метров распыляет водяной туман, который предотвращает попадание пыли в воздух. Система орошения мобильная — при необходимости ее оперативно переключают с одного участка на другой. В дальнейшем на СГОКе планируют смонтировать такую систему на правом и левом бортах хвостохранилища.
Кроме того, экологи комбината ведут контроль состояния атмосферного воздуха на территории предприятия и границах его санитарно-защитной зоны.