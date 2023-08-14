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На Стойленском ГОКе провели сезонные работы по пылеподавлению

На Стойленском ГОКе провели сезонные работы по пылеподавлению

14 августа 2023, 13:20
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) завершил работы по пылеподавлению на хвостохранилище предприятия — территории, где складируется пустая порода. Мероприятия по борьбе с пылением ведутся ежегодно с апреля по июнь, а также в периоды сухой и ветреной погоды летом.

В этом году специальным закрепляющим раствором обработали 48 гектаров песчаных пляжей хвостохранилища. Состав наносят с помощью поливооросительной техники, в результате на поверхности образуется прочный верхний слой, который устойчив ко влаге и удерживает частицы пыли даже при сильном ветре.

На площади около трех гектаров выполнили рекультивацию низовых откосов плотины с помощью суглинка и чернозема, чтобы высадить здесь многолетние травы с развитой корневой системой. Это поможем предотвратить размыв откосов талыми водами.

Для снижения пыления на головной плотине и в балке Рубежный лог активно применятся система орошения общей протяженностью пять километров. Сеть трубопроводов через насосы и форсунки с радиусом действия 100 метров распыляет водяной туман, который предотвращает попадание пыли в воздух. Система орошения мобильная — при необходимости ее оперативно переключают с одного участка на другой. В дальнейшем на СГОКе планируют смонтировать такую систему на правом и левом бортах хвостохранилища.

Кроме того, экологи комбината ведут контроль состояния атмосферного воздуха на территории предприятия и границах его санитарно-защитной зоны.

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#Артем Черненко#Сгок#Стойленский ГОК#Группа нлмк#Борьба с пылением#Чернозем#Общество#Белгородская область
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