В медико-санитарной части Стойленского ГОКа обновили медицинское оборудование

В перечне новой медтехники — эндоскопическое оборудование с высоким качеством изображения для быстрого и безопасного обследования желудка и кишечника, различные биохимические, иммунологические, гематологические приборы-анализаторы и микроскопы для клинико-диагностической лаборатории с возможностью выполнения более точного и расширенного общего анализа крови, мочи, ультразвуковая диагностическая система для гинекологического кабинета.