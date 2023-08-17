В медико-санитарной части Стойленского ГОКа обновили медицинское оборудование

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В перечне новой медтехники — эндоскопическое оборудование с высоким качеством изображения для быстрого и безопасного обследования желудка и кишечника, различные биохимические, иммунологические, гематологические приборы-анализаторы и микроскопы для клинико-диагностической лаборатории с возможностью выполнения более точного и расширенного общего анализа крови, мочи, ультразвуковая диагностическая система для гинекологического кабинета.
В стоматологическом кабинете МСЧ для удобства пациентов приобретена новая установка с гидравлическим креслом, держателем инструментов и качественным освещением. Кабинет лор-врача оснастили новым современным комплектом лечебно-диагностических инструментов для обследования носа, горла и ушей.
«Эффективность лечения во многом зависит от качества проведенной диагностики. Здесь не обойтись без современного высокотехнологичного оборудования, которое позволит врачам провести полноценное обследование пациентов, вовремя поставить правильный диагноз и назначить нужное лечение», — уверен главный врач медико-санитарной части СГОКа Олег Гришин.
Стойленский ГОК уделяет особое внимание созданию безопасных и комфортных условий труда сотрудников. На комбинате капитально отремонтированы здравпункты подразделений, закуплены ЭКГ-аппараты, дефибрилляторы, электронные системы медицинских осмотров (ЭСМО) и специальное морозильное оборудование.