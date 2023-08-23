Пожары, безнал и турецкие сладости: дорога из Белгорода в Крым через Мариуполь

Но вот что интересно: за три дня в Крыму мы не услышали ни одного взрыва и не увидели ни одного беспилотника. Но стоило нам выйти обратно из автобуса в Белгороде, как нас практически тут же встретили звуки работы ПВО и уже такие хорошо знакомые облачка после сбития целей в небе. Так что где теперь безопаснее — большой вопрос.