Пожары, безнал и турецкие сладости: дорога из Белгорода в Крым через Мариуполь

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Дорога из Белгорода в Крым через новые территории начинается, как это можно легко догадаться, с территорий старых. Обязательно придётся проехать через Воронежскую область, Ростов-на-Дону, Таганрог. Последний — крайняя точка перед въездом в некогда украинские земли, но вернёмся мы к ней позже.
Ехать можно как на легковом автомобиле, так и на автобусе. По пути за окном мелькают знакомые каждому жителю России полузаросшие дома в придорожных деревнях, посёлки, в которых гусей больше, чем людей, поля пшеницы и подсолнухов — всё близкое сердцу, родное, русское.
Останавливаться можно и нужно на заправках. На них обслуживают и выполняют почти все желания за кругленькие суммы кругленькие кассирши. Все они — очень фактурные женщины, будто вставшие за аппарат сразу после съёмок в каком-нибудь российском сериале про водителей.
При наличии 20 рублей на заправке можно сходить в некое подобие цивилизованного туалета. Правда, он не всегда оказывается открытым. Дежурная отмазка — «нет воды». Но пару раз выяснилось, что это ложь: просто не хотели пускать внутрь толпу людей.
— Вы знаете, кто это? Это журналисты. Они горят желанием написать про ваш туалет, — обращается к одной такой кассирше наш водитель.
— Пожалуйста! — отвечает та. — Я сейчас через две минуту смену закрою. И всё!
Правда, в итоге уборную всё же открыли. Но только для девочек: мальчикам пришлось, задрав голову, довольствоваться обочиной. Жаловаться грех: небо в этих глухих местах очень красивое, так что справлять нужду в с очертаниями Млечного пути перед глазами — даже в радость.
На дорогах много дальнобойщиков и военных: последние что-то активно буксируют в сторону границы, а первые просто делают свою работу, менее зрелищную, но не менее полезную. Ближе к вечеру их фуры собираются рядами вдоль дорог и напоминают исполинских животных, заснувших в ожидании рассвета.
Перед подъездом к Таганрогу стоит подготовиться. Во-первых, необходимо собрать вещи в кучу и вынуть паспорт из обложки — именно в таком виде его нужно преподносить пограничникам. Во-вторых — смириться, что с интернетом ближайшие часов восемь-десять будет беда.
С досмотром может как повезти, так и не очень. Нередки случаи, когда в очереди приходится ждать по несколько часов. А бывает, что на всё не уходит и получаса, как это было с нами.
Из важного: во время общения с военными и таможенниками нельзя шутить, слишком сильно волноваться и проявлять излишнее остроумие. В целом же процедура абсолютно безболезненная.
Встречают новые территории ужасными дорогами. И нельзя наверняка сказать, что избитее: их сравнение со стиральной доской или само дорожное полотно. Впрочем, длятся мариупольские гонки недолго — до въезда в город. Город-призрак.
На этот счёт нам не повезло, потому что увидели Мариуполь мы ночью и на рассвете. Впечатление от него складывается крайне гнетущее: большая часть построек разрушена, а вместо домов — обуглившиеся стены с зияющими чернотой оконными проёмами. На улицах — ни души: местами лишь горят вывески магазинов и одинокие фонари. Неосознанно радуешься, что в автобусе ты едешь не один: оказаться без людей и знакомых в таком месте ночью не хочется совсем.
Тем не менее, люди здесь живут. Мариуполь в другой части совсем другой: там уже построены новые дома, огромный медицинский комплекс, современная школа. Да и дорога в центре и на выезде — абсолютно ровная. Вообще, дороги в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях сделали качественные: ни одной выбоины, всё свежее и ещё даже пахнущее гудроном. Местами стоит асфальтоукладочная техника, то есть, процесс вовсю идёт дальше.
Но и о боях здесь напоминает многое. Дороги перекрыты блокпостами, повсюду встречаются сгоревшие автомобили. Где-то видно даже работу военных: поднимается дым, в небе бесшумно пролетают снаряды. А в районе ДНР подпалили поля пшеницы. Кто это сделал — нам остаётся только гадать, но зрелище жуткое.
О том, что Россия здесь собирается остаться надолго, говорит многое. Практически на каждом придорожном столбе реет триколор, повсюду баннеры с высказываниями Путина и словами поддержки. Но никуда не ушло и наследие украинское: тут и там попадаются вывески и указатели на мове, возведённые прошлой властью ветряки, постройки.
Удивляет, но связь здесь даже лучше, чем в Крыму. Из неприятного — при первом использовании интернета с вас спишут от 200 до 500 рублей, в зависимости от оператора. Но Сеть работает, и можно даже делиться фотографиями.
Большой неожиданностью стали для нас местные заправки. Мало того, что платить на них можно безналом, так ещё при желании здесь можно заказать себе кофе (дрянной, но всё-таки кофе), сходить в туалет с автоматическими бесконтактными смесителями и купить сладости, которых на старых российских территориях нет уже больше года.
Людей здесь очень много. В основном — туристы: из-за их обилия кажется, что попал в торговый центр.
Здесь и турецко-немецкие KitKat, и разные сорта европейского шоколада, и импортная оригинальная CocaCola, и мармелады всех видов и степеней кислости, и в целом настоящее раздолье для сладкоежек. Самое то, чтобы скрасить долгую дорогу. А она очень долгая и занимает порядка 20 часов.
Проход через пропускной пункт — последнее препятствие на пути в Крым. О приближающемся море здесь отчётливо дают понять бьющий в нос резкий запах соли и палящее солнце. Осталось лишь пройти досмотр, где вас попросят назвать цель визита и просканируют ваши вещи, после можно радоваться.
А Крым — он уже девять лет как Крым. Ловит здесь всё так же плохо, тарифы всё такие же зверские, погода всё такая же замечательная. Конечно, из-за периодических атак ВСУ на полуострове уже не так спокойно, как раньше.
Но вот что интересно: за три дня в Крыму мы не услышали ни одного взрыва и не увидели ни одного беспилотника. Но стоило нам выйти обратно из автобуса в Белгороде, как нас практически тут же встретили звуки работы ПВО и уже такие хорошо знакомые облачка после сбития целей в небе. Так что где теперь безопаснее — большой вопрос.
Но солнечнее точно в Крыму.