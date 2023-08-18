Губернатор Белгородской области Гладков вновь был на раздаче бургеров в Крыму: видео

В прошлом году Вячеслав Гладков тоже стоял на раздаче бургеров и арбузов. В 2022 году мероприятие стартовало 16 августа. Из Белгородской области тогда приехала большая делегация, которая состояла из 110 участников форума и 50 организаторов программы белгородского павильона. Возглавлял её глава региона.