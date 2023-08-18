Губернатор Белгородской области Гладков вновь был на раздаче бургеров в Крыму: видео

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков снова раздавал бургеры в Крыму. Помогал ему замгубернатора — министр образования региона Андрей Милёхин. Они раздали бургеры гостям фестиваля «Таврида». Первыми угощение получили самые активные участники мероприятия.
Отметим, что фестиваль открылся в Судаке. Стартовал юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» 17 августа, указано на официальном сайте мероприятия.
В прошлом году Вячеслав Гладков тоже стоял на раздаче бургеров и арбузов. В 2022 году мероприятие стартовало 16 августа. Из Белгородской области тогда приехала большая делегация, которая состояла из 110 участников форума и 50 организаторов программы белгородского павильона. Возглавлял её глава региона.