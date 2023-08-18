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Вячеслав Гладков раздаёт бургеры

Губернатор Белгородской области Гладков вновь был на раздаче бургеров в Крыму: видео

18 августа 2023, 10:10
Фото: Bel.ru
Вячеслав Гладков раздаёт бургеры

Белгородский губернатор Гладков раздал бургеры в Крыму

Вячеслав Гладков раздал бургеры гостям фестиваля «Таврида» в Крыму. Помогал главе региона замгубернатора — министр образования области Андрей Милёхин.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков снова раздавал бургеры в Крыму. Помогал ему замгубернатора — министр образования региона Андрей Милёхин. Они раздали бургеры гостям фестиваля «Таврида». Первыми угощение получили самые активные участники мероприятия.

Отметим, что фестиваль открылся в Судаке. Стартовал юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» 17 августа, указано на официальном сайте мероприятия.

В прошлом году Вячеслав Гладков тоже стоял на раздаче бургеров и арбузов. В 2022 году мероприятие стартовало 16 августа. Из Белгородской области тогда приехала большая делегация, которая состояла из 110 участников форума и 50 организаторов программы белгородского павильона. Возглавлял её глава региона.

Вячеслав Гладков раздаёт бургеры
Видео: Артём Черненко / Bel.ru
Вячеслав Гладков на фестивале «Таврида» встал на раздачу бургеров и арбузов
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