В Белгородской области задержали наркокурьера из Мариуполя

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В Белгородской области поймали 29-летнего наркокурьера из Мариуполя. Мужчину задержали сотрудники белгородского УФСБ.
У обвиняемого при обыске нашли 4 кг мефедрона. Крупную партию синтетических веществ молодой человек хотел отвезти на территорию Дагестана и сбыть посредством «закладок».
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»).
По указанному делу уже прошёл суд. По решению Ракитянского райсуда уроженца Мариуполя признали виновным. Ближайшие семь лет он проведёт в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.