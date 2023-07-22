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В Белгородской области задержали наркокурьера из Мариуполя

22 июля 2023, 13:22
Фото: 1MI
29-летний мужчина перевозил 4 кг мефедрона. Его уже осудили, сообщили в региональном УФСБ.

В Белгородской области поймали 29-летнего наркокурьера из Мариуполя. Мужчину задержали сотрудники белгородского УФСБ.

У обвиняемого при обыске нашли 4 кг мефедрона. Крупную партию синтетических веществ молодой человек хотел отвезти на территорию Дагестана и сбыть посредством «закладок».

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»).

По указанному делу уже прошёл суд. По решению Ракитянского райсуда уроженца Мариуполя признали виновным. Ближайшие семь лет он проведёт в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Мариуполь#Дагестан#Уголовное дело#Происшествия#Мефедрон#Уфсб#Преступление#Наркотические средства
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