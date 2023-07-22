В Белгородской области задержали наркокурьера из Мариуполя

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»).