«Орлёнка» расчленили: из-за чего судились цемзавод в Белгороде и министерство Крыма

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:34
Согласно картотеке дел, министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым обратилось в Арбитражный суд региона с иском к ЗАО «Белгородский цемент». Ведомство попросило разделить объекты недвижимого имущества, а именно спальный корпус, литер Ж, Ж1 (5259,6 кв. м.) и лечебный корпус, литер И (2484,8 кв. м.) в Евпатории на ул. Маяковского, 3 — санаторий «Орлёнок».
Также министерство попросило прекратить право общей долевой собственности между Республикой Крым и ЗАО «Белгородский цемент» на спальный и лечебный корпусы.
В октябре 2021 года от Белгородского цемзавода поступил встречный иск. Предприятие потребовало произвести реальный раздел объектов вышеуказанной недвижимости, выделив Республике Крым спальный корпус, а ЗАО «Белгородский цемент» — лечебный корпус.
Также белгородская компания попросила взыскать с Республики разницу между рыночной стоимостью доли, принадлежащей ЗАО «Белгородский цемент», и рыночной стоимостью выделяемого имущества в размере 32 млн рублей.
Из судебных материалов следует, что в 1991 году между коллективом предприятия ордена Трудового Красного Знамени Белгородский цементный завод и строительно-монтажным управлением №3 Желтоводского управления строительства и главным врачом санатория «Орлёнок» был заключён договор о строительстве спального комплекса на 100 мест на территории санатория.
В 1994 году между СП «Белгородский цемент» и санаторием «Орлёнок» был подписан договор о долгосрочной производственной кооперации. Согласно договору, стороны намеривались произвести раздел спального корпуса в равных долях. А в 1995 году между АО СП «Белгородский цемент» и АП СМУ-34 «Стройкомплекс» и санаторием «Орлёнок» был заключен договор о строительстве лечебно-культурного комплекса на территории санатория.
На основании решения исполнительного комитета Евпаторийского горсовета права собственности на спальный корпус, литер Ж, Ж1, и лечебный корпус, литер И, оставались за министерством охраны здоровья Украины (67/100 долей) и ЗАО «Белгородский цемент» (33/100 долей).
После присоединения Крыма к России в 2014 году в силу требований закона собственником 67/100 долей в спальном корпусе, литер Ж, Ж1, и лечебном корпусе, литер И, стала Республика Крым.
Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу, что после 17 марта 2014 года спальный и лечебный корпусы находятся в общей долевой собственности между Республикой Крым и ЗАО «Белгородский цемент».
Согласно закону, имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между её участниками по соглашению между ними. Также участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества.
В рамках рассмотрения дела суд назначил провести строительно-техническую экспертизу. Эту задачу выполнила компания «Республиканский экспертный центр».
При этом эксперт предложил два варианта технически выполнимого реального раздела объектов недвижимости с учётом доступа к ним и с соблюдением требований всех регламентов, норм и правил.
Первый вариант предполагает реальный раздел объектов с учётом сложившегося между собственниками порядка пользования помещениями общего пользования. Второй вариант предполагает выделить Республике Крым спальные корпуса, а ЗАО «Белгородский цемент» — лечебный корпус.
Изучив материалы дела, суд решил первоначальный иск удовлетворить полностью. Выделить в натуре Республике Крым спальный корпус, разделив его с лечебным. Также суд постановил прекратить право общей долевой собственности Республики и Белгородского цемзавода на корпуса.
Что касается встречного иска белгородского предприятия, его также частично удовлетворили. А именно, суд выделил в натуре ЗАО «Белгородский цемент» лечебный корпус. В иной части встречных требований компании отказали.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня принятия постановления судом апелляционной инстанции.
Напомним, ранее стало известно, что ЗАО «Белгородский цемент» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым. Компания попросила выделить долю в санатории «Орлёнок» и взыскать разницу между рыночной стоимостью доли, принадлежащей Белгородскому цемзаводу, и рыночной стоимостью выделяемого имущества в размере 32,9 млн рублей. Но в начале июня 2023 года Белгородский цемзавод от иска отказался. Причины в компании Бел.Ру не объяснили.