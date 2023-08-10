«Орлёнка» расчленили: из-за чего судились цемзавод в Белгороде и министерство Крыма

В 1994 году между СП «Белгородский цемент» и санаторием «Орлёнок» был подписан договор о долгосрочной производственной кооперации. Согласно договору, стороны намеривались произвести раздел спального корпуса в равных долях. А в 1995 году между АО СП «Белгородский цемент» и АП СМУ-34 «Стройкомплекс» и санаторием «Орлёнок» был заключен договор о строительстве лечебно-культурного комплекса на территории санатория.