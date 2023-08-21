Бургеры, искренность и кофе: чем гостям «Тавриды» запомнилась Белгородская область

И чем посетившей «Тавриду» молодёжи Белгородская область запомнится прежде всего? Наверное, вкусной едой, задорной активностью, лёгкостью и, разумеется, искренностью. Возможно даже, кто-то захочет после этого посетить регион, чтобы узнать его поближе. Но удастся ли области сохранить всех таких приехавших? Эта непростая задача вновь ложится на плечи властей. И, разумеется, на наши тоже. Ведь встречать новых людей у нас дома будем именно мы, его хозяева.