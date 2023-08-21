Бургеры, искренность и кофе: чем гостям «Тавриды» запомнилась Белгородская область

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Фестиваль «Таврида» ежегодно проходит в бухте Капсель, что под Судаком в Крыму. На праздник съезжается самая талантливая молодёжь со всех регионов России: несколько дней подряд художники, архитекторы, музыканты и прочие креативщики общаются на берегу моря и делятся друг с другом идеями.
Здесь оборудованы как пляж, так и различные павильоны, торговые вагончики, сцены, места для отдыха. За пять лет существования площадка фестиваля сильно разрослась: пройти её вдоль теперь не так-то просто, ведь расстояние от края до края составляет порядка трёх километров.
На одной из «окраин» фестиваля расположился кластер Белгородской области. Чтобы добраться до него до главной сцены — нужно потратить порядка двадцати минут. Но помешало ли это площадке региона стать одной из самых популярных на многие километры? Ничуть. И сейчас вы узнаете, почему.
Второй день фестиваля начался на площадке Белгородской области с танцев. Приехавших пообщаться и погулять студентов подбадривали ведущие, которые обещали награду за проявленную активность. Впрочем, ребята и так были в хорошем настроении, поэтому уговаривать их долго не пришлось.
В это же время на втором этаже организаторы раздавали всем желающим кофе. Бодрящий напиток бесплатно разливал улыбчивый бариста: на выбор он предлагал капучино, американо и холодный бабл-кофе. Очередь выстроилась большая, так что работать пришлось не покладая рук.
Мало кто знает, что готовил гостям в тот день Сергей Пронин — владелец крупной сети кофеен в Белгороде. И такое на «Тавриде» обычная практика: среди обслуживающего персонала внезапно обнаруживаются министры и даже губернаторы. Один, к слову, уже тут как тут — тоже пришёл за кофе.
По мнению Вячеслава Гладкова, фестиваль «Таврида» уже стал в стране культовым. И глава региона очень рад, что Белгородская область снова принимает в нём участие.
Для нас, Белгородской области, это очень важно. Мы понимаем, что у нас очень много творческой молодёжи, и мы хотим, чтобы наша молодёжь с гордостью несла флаг Белгородской области, гордилась ею. Для этого всё делается. Стараемся каждый год, чтобы представительство нашего региона на «Тавриде» всегда было узнаваемым, вкусным. Надеемся, что в этом году удастся создать хорошее настроение. Мы сделаем всё, чтобы свои творческие потенциалы наша молодёжь могла реализовать у нас в регионе.
Вячеслав Гладков
Раз уж вспомнили о вкусном: к обеду на площадке области начинается раздача бургеров. Мясо для них заготовил Роман Гуров, знаменитый шеф-повар. Выглядело оно не очень аппетитно: бурая масса с чёрными вкраплениями в железной посуде напоминала тушёнку. Но это лишь первый взгляд: на деле томлёная свинина оказалась невероятно вкусной, так что очередь за ней стремительно разрослась.
Помогало привлекать внимание к раздаче и личное участие в ней губернатора. И пусть со стороны для многих это покажется неожиданным, но получить бургер из рук главы целого региона хотели многие. Но зачем это нужно Гладкову? На этот вопрос он отвечает сам.
Не будет молодёжи — не будет будущего. Молодёжь верит только искренним событиями и поступкам. Если не будет руководителя, главы района, округа, губернатора, а мы будем только призывать, ничего не делая сами, то никто не поедет. И поэтому я не могу не быть здесь.
Вячеслав Гладков
Кроме того, для губернатора «Таврида» — возможность узнать, что сейчас в тренде у других регионов. Ведь ожидания у молодёжи всегда превышают возможности властей, считает Гладков, поэтому нельзя не создавать для неё условия.
Для молодёжи совсем нет границ. Ни страны, ни региона. Поэтому без личного участия невозможно добиться результата.
Вячеслав Гладков
Очевиден тот факт, что Белгородская область сейчас в действительно непростом положении. Близость к линии фронта и личное участие многих в специальной военной операции накладывают определённый отпечаток. Живя в постоянном стрессе, люди начинают задавать вопросы. Много вопросов.
Например, кто-то не понимает, зачем нужны все эти фестивали, когда в паре десятков километров идут бои насмерть. А кто-то не понимает, зачем всё это терпеть, если можно уехать в условные Воронеж или Питер, позабыв навсегда о работе ПВО и об обстрелах Шебекино.
Среди последних — много молодых людей. Перебраться в другой регион они могут с лёгкостью, на обучение или на работу. И по задумке властей, именно фестивали вроде «Тавриды» должны показать людям, что Белгородская область — не тупиковый регион. Что, несмотря на все проблемы, здесь есть жизнь, есть движение, есть будущее.
Действенен ли такой способ? Мы точно сказать не можем. Но нам очень хочется верить, что да.
Как уже отмечалось, на «Тавриду» прибыло много людей со всей страны. Здесь есть как делегации с севера, так и представители новых территорий. Например, Запорожской области. Очень много москвичей: в первую очередь их привлекают звёзды первого эшелона.
Одна из таких — певец Шаман. Стремительно набравший популярность на патриотических песнях туляк Ярослав Дронов не мог не выступить на «Тавриде» в Крыму. И певец признался со сцены, что готов умереть прямо сейчас и остаться при этом самым счастливым человеком в мире — всё благодаря пришедшим поддержать его зрителям. А пришло их много.
Но Россия — не только Шаман. В это же время площадка Белгородской области продолжала оставаться одной из самых популярных на территории всего фестиваля. Настолько, что периодически переманить гостей с неё приходили люди с других кластеров. Не получалось.
Чем же так подкупала гостей эта зона? В первую очередь — бесплатной раздачей еды. Но, что характерно, никто не уходил сразу после неё: люди продолжали танцевать, общаться, знакомиться. Жизнь здесь кипела до самой ночи.
И чем посетившей «Тавриду» молодёжи Белгородская область запомнится прежде всего? Наверное, вкусной едой, задорной активностью, лёгкостью и, разумеется, искренностью. Возможно даже, кто-то захочет после этого посетить регион, чтобы узнать его поближе. Но удастся ли области сохранить всех таких приехавших? Эта непростая задача вновь ложится на плечи властей. И, разумеется, на наши тоже. Ведь встречать новых людей у нас дома будем именно мы, его хозяева.
И, кто знает, может среди гостей тоже окажутся будущий крутой бариста или губернатор?