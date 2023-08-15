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Иконников прокомментировал объявления о препаратах в белгородских аптеках

«Искусственно создаётся ажиотаж»: белгородский минздрав — о ситуации в аптеках

15 августа 2023, 15:12
Фото: 1MI

Иконников прокомментировал объявления о препаратах в белгородских аптеках

В аптеках региона появились объявления об изменениях в части продажи рецептурных лекарств. Белгородцам в некоторых случаях даже советуют сделать запасы. Ситуацию прокомментировал глава областного минздрава Андрей Иконников.

В аптеках Белгородской области появились объявления об изменениях в части продажи лекарств по рецепту. Сообщается, что поправки будут актуальны уже с 1 сентября. При этом в некоторых случаях белгородцам даже рекомендуют сделать запасы.

Такие объявления вызвали опасения у жителей региона. Ситуацию в итоге пришлось комментировать главе областного минздрава Андрею Иконникову.

По словам чиновника, паниковать не стоит. Вместе с тем министр признал, что так аптеки искусственно создают ажиотаж и спрос.

По словам чиновника, глобальных изменений, на самом деле, не произошло. Рецептурные препараты продолжат отпускать по рецепту врачей. Остальные лекарства будут продавать, как и раньше.

Изменения, которые вступают в силу с 1 сентября, в большей степени являются техническими и в основном коснутся алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций, так как предусматривают внесение аптеками дополнительной информации в систему мониторинга движения лекарственных при отпуске (продаже) медикаментов.
Андрей Иконников

Напомним, что накануне ситуацию комментировал и губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона признал, что дискомфорт белгородцы, возможно, почувствуют, но вместе с тем призвал не паниковать.

Объявление в одной из аптекОбъявление в одной из аптек
Объявление в одной из аптек
Фото: страница Андрея Иконникова в соцсети
Вячеслав Гладков высказался о новых правилах продажи рецептурных лекарств
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#Инна Рогова#Рецептурные лекарства#Препараты#Аптеки#Ажиотаж#Запасы#Медицина#Белгородская область#Андрей иконников
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