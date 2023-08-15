«Искусственно создаётся ажиотаж»: белгородский минздрав — о ситуации в аптеках

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В аптеках Белгородской области появились объявления об изменениях в части продажи лекарств по рецепту. Сообщается, что поправки будут актуальны уже с 1 сентября. При этом в некоторых случаях белгородцам даже рекомендуют сделать запасы.
Такие объявления вызвали опасения у жителей региона. Ситуацию в итоге пришлось комментировать главе областного минздрава Андрею Иконникову.
По словам чиновника, паниковать не стоит. Вместе с тем министр признал, что так аптеки искусственно создают ажиотаж и спрос.
По словам чиновника, глобальных изменений, на самом деле, не произошло. Рецептурные препараты продолжат отпускать по рецепту врачей. Остальные лекарства будут продавать, как и раньше.
Изменения, которые вступают в силу с 1 сентября, в большей степени являются техническими и в основном коснутся алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций, так как предусматривают внесение аптеками дополнительной информации в систему мониторинга движения лекарственных при отпуске (продаже) медикаментов.
Андрей Иконников
Напомним, что накануне ситуацию комментировал и губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона признал, что дискомфорт белгородцы, возможно, почувствуют, но вместе с тем призвал не паниковать.