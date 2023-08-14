Вячеслав Гладков высказался о новых правилах продажи рецептурных лекарств

«Моей маме 80 лет, ей необходимо пить каждый день лекарства в связи с заболеваниями. Что теперь она должна делать? Провести в поликлинике целый день, чтобы выписать 10 наименований жизненно необходимых препаратов? И так в поликлинике нет записи на месяц вперёд к специалистам», — написала белгородка Ольга.