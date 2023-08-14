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Вячеслав Гладков высказался о новых правилах продажи рецептурных лекарств

Вячеслав Гладков высказался о новых правилах продажи рецептурных лекарств

14 августа 2023, 19:46
Фото: 1MI
14 августа губернатор Белгородской области зачитал эмоциональное сообщение местной жительницы, которая переживает из-за нового федерального закона о продаже рецептурных препаратов. Он вступит в силу с 1 сентября.

«Моей маме 80 лет, ей необходимо пить каждый день лекарства в связи с заболеваниями. Что теперь она должна делать? Провести в поликлинике целый день, чтобы выписать 10 наименований жизненно необходимых препаратов? И так в поликлинике нет записи на месяц вперёд к специалистам», — написала белгородка Ольга.

Вячеслав Гладков ответил, что это требование федерального закона, который призван усилить контроль за выдачей лекарственных препаратов в аптеках, и его исполнение обязательно во всех регионах России с 1 сентября.

Безусловно, дискомфорт он всем нам с вами составит. Давайте, мы не будем предаваться панике, вместе с вами посмотрим, как помочь сократить какие-то процедуры. Мы с вами в этом уже добились больших успехов. Например, с «Электронным рецептом», доставкой лекарственных препаратов на дом — мы единственный регион в РФ, который это делает.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, за полгода белгородцы оформили 861 тыс. электронных рецептов, из них 523,9 тыс. — с доставкой на дом.

Белгородцы с начала года оформили более 861 тыс. электронных рецептов
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#Артем Черненко#Медицина#Лекарства#Белгородская область#Россия#Вячеслав Гладков#Рецептурные лекарства#Рецепт#Федеральный закон
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