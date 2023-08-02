Кто обеспечивает лекарствами Белгородскую область?

Поставляли компании медицинские препараты для анализов и для лечения, а также оборудование. Отметим, что один из самых дорогих контрактов заключили с ООО «Формула» из Краснодарского края. Сумма — 19 млн рублей, товар — медицинские изделия для операционного блока, то есть не препараты.