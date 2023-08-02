Кто обеспечивает лекарствами Белгородскую область?

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:29
В список самых крупных поставщиков медицинских препаратов входят такие компании, как АО «Фирма Евросервис», АО «Ланцет», ЗАО «Фармкомплект», ООО «Медипал-Онко», ООО «Пульс Воронеж», АО «Р-Фарм», ООО «Белмедлаб», ООО «Сэмпл Лаб», ООО «Эсбиэс Фармаси» и другие.
Поставляли компании медицинские препараты для анализов и для лечения, а также оборудование. Отметим, что один из самых дорогих контрактов заключили с ООО «Формула» из Краснодарского края. Сумма — 19 млн рублей, товар — медицинские изделия для операционного блока, то есть не препараты.
Большая часть компаний — московские фирмы, белгородских среди получивших больше всего контрактов немного: ООО «Белмедлаб», ЗАО «Фармкомплект» и ООО «Эсбиэс Фармаси».
Так, например, ЗАО «Фармкомплект», согласно сводной статистике за 2024 год, заключило 89 контрактов на 3,5 млн рублей. Топ покупателей — вторая горбольница Белгорода, областной онкологический диспансер, Яковлевская и Шебекинская ЦРБ, а также Старооскольская окружная больница.
Отдельного внимания заслуживает компания ООО «Эсбиэс Фармаси». Её руководителем является Михаил Форостецкий. Именно эта компания является самым частым поставщиком лекарств для белгородских медучреждений.
ООО «Эсбиэс Фармаси» зарегистрирована в Белгороде в 2013 году. Выручка компании в 2022 году составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 55,6 млн рублей. Согласно данным аналитической системы Seldon, за всю свою историю фирма выиграла 23 542 госконтракта на 7,11 млрд рублей. Основная сфера деятельности — торговля оптовая фармацевтической продукцией.
Что касается бенефициаров, то совладельцами компании выступают ООО «ЭС энд Би груп» Давида Бузиашвили (50,1%) и Валентин Савин. Если рассматривать структуру собственников «ЭсБиЭс Фармаси» по долям прямого владения, то выглядеть это будет так:
При этом интересно отметить тот факт, что ранее совладельцами фирмы являлись Ольга Бузиашвили, жена Давида Бузиашвили, и Вера Савченко — предположительно, родственница экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко.
В 2023 компания уже заключила 1994 контракта на 889 млн рублей. Самыми частыми покупателями стали Белгородская областная больница святителя Иоасафа, министерство здравоохранения региона, Белгородский областной наркологический диспансер и, что интересно, министерства и департаменты здравоохранения Тамбовской, Курской, Липецкой и Брянской областей. Но основным заказчиком, согласно статистике за всё время, является минздрав всё же белгородский.
Чаще всего фирма поставляет «препараты лекарственные и материалы, применяемые в
медицинских целях». Тем не менее, в списках также есть «субстанции фармацевтические» и медицинское оборудование.
Если верить данным системы Seldon, то последний контракт компания заключила 28 июля этого года. Заказчик — Губкинская городская детская больница. Сумма контракта — 44 тыс. рублей. По документа компания должна поставить «Амброксол» — раствор для приема внутрь и ингаляции.
Также «ЭсБиЭс Фармаси» заключила в этом месяце контракты по поставке:
Что касается 2022 года, то тогда «ЭсБиЭс Фармаси» заключила 1868 контрактов на 811 млн рублей. Постоянные «клиенты» всё те же: Белгородская областная больница святителя Иосафа, региональный минздрав, вторая горбольница Белгорода, онкологический диспансер, и уже знакомые министерства и департаменты здравоохранения Тамбовской, Курской, Липецкой и Брянской областей.
По одному из контрактов в 2022 году на поставку бисопролола в Мордовию компании пришлось писать на местных заказчиков жалобу в УФАС. И эту жалобу удовлетворили.
Стоит отметить, что ООО «Эсбиэс Фармаси» выступало основным поставщиком фармацевтической продукции и в ковидные времена.