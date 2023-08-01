Белгородка отстояла право выплат за изделия и лекарства для ребёнка-диабетика

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Из материалов дела следует, что прокурор Белгорода обратился в суд в интересах ребёнка-диабетика и попросил взыскать с регионального министерства здравоохранения 34 146,13 рубля, которые были потрачены на покупку необходимых медизделий и лекарств для несовершеннолетней.
По решению суда первой инстанции с минздрава взыскали требуемую сумму. Но ведомство подало апелляцию и просило отказать в удовлетворении заявленных требований.
Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда, проверив материалы дела, обсудив содержащиеся в апелляционной жалобе доводы, признало решение суда законным и обоснованным, а жалобу — не подлежащей удовлетворению.
Апелляционное определение может быть обжаловано в Первый кассационный суд общей юрисдикции в течение трёх месяцев со дня вынесения путём подачи кассационной жалобы через Октябрьский районный суд Белгорода.