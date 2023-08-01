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Белгородка отстояла право выплат за изделия и лекарства для ребёнка-диабетика

1 августа 2023, 13:47
Фото: 1MI
В феврале жительница Белгорода отсудила у минздрава деньги за покупку изделий и лекарств для ребёнка-диабетика. Ведомство подало апелляцию. Суд решение первой инстанции оставил без изменения.
Сюжет
Суд

Несколько месяцев назад мы писали о том, как белгородка боролась с минздравом из-за изделий и лекарств для ребёнка-диабетика. Суд встал на сторону ребёнка. Но ведомство подало апелляцию.

Из материалов дела следует, что прокурор Белгорода обратился в суд в интересах ребёнка-диабетика и попросил взыскать с регионального министерства здравоохранения 34 146,13 рубля, которые были потрачены на покупку необходимых медизделий и лекарств для несовершеннолетней.

По решению суда первой инстанции с минздрава взыскали требуемую сумму. Но ведомство подало апелляцию и просило отказать в удовлетворении заявленных требований.

Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда, проверив материалы дела, обсудив содержащиеся в апелляционной жалобе доводы, признало решение суда законным и обоснованным, а жалобу — не подлежащей удовлетворению.

Апелляционное определение может быть обжаловано в Первый кассационный суд общей юрисдикции в течение трёх месяцев со дня вынесения путём подачи кассационной жалобы через Октябрьский районный суд Белгорода.

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#Кристина Семенчук#Диабетик#Ребёнок#Суд#Выплаты#Минздрав#Общество#Эксклюзив#Белгород
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