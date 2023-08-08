Врачи в Белгороде достали кусок гвоздя из сердца раненого бойца

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Белгороде военные хирурги провели сложную операцию на сердце бойца. Из него вытащили кусок гвоздя.
Главный хирург рассказал, что боец жив и здоров. В планах — отправить его в центральные военно-медицинские организации на долечивание. Пациентов в госпиталь привозят прямо с передовой.
В госпиталь привезли бойца, который попал под артиллерийский обстрел ВСУ и получил множественные осколочные ранения. Военнослужащий с позывным Сай поделился, что он был в тяжёлом состоянии. На носилках его выносили сослуживцы.
У границы раненых встречает полевой госпиталь. Как делится хирург-онколог Ирина, главное — это желание помочь. По словам медработника, она не смогла пройти мимо, пока военные стоят за страну и безопасность.
Подобные операции врачи делали и ранее. Хирурги петербургской Военно-медицинской академии, находящиеся в командировке в Валуйках, вытащили из ноги военного часть мины. Операцию они проводили в бронежилетах.
В ноябре прошлого года медики в бронежилетах вытащили из груди военнослужащего неразорвавшийся боеприпас. После операции бойца перевели на лечение в столицу.