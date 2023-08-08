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Врачи в Белгороде достали кусок гвоздя из сердца раненого бойца

8 августа 2023, 10:27
Фото: 1MI
Военнослужащий получил множественные осколочные ранения после артиллерийского обстрела. Военные хирурги извлекли у него кусок гвоздя из сердца. Сюжет опубликовал «Рен ТВ».

В Белгороде военные хирурги провели сложную операцию на сердце бойца. Из него вытащили кусок гвоздя.

Главный хирург рассказал, что боец жив и здоров. В планах — отправить его в центральные военно-медицинские организации на долечивание. Пациентов в госпиталь привозят прямо с передовой.

В госпиталь привезли бойца, который попал под артиллерийский обстрел ВСУ и получил множественные осколочные ранения. Военнослужащий с позывным Сай поделился, что он был в тяжёлом состоянии. На носилках его выносили сослуживцы.

У границы раненых встречает полевой госпиталь. Как делится хирург-онколог Ирина, главное — это желание помочь. По словам медработника, она не смогла пройти мимо, пока военные стоят за страну и безопасность.

Подобные операции врачи делали и ранее. Хирурги петербургской Военно-медицинской академии, находящиеся в командировке в Валуйках, вытащили из ноги военного часть мины. Операцию они проводили в бронежилетах.

В ноябре прошлого года медики в бронежилетах вытащили из груди военнослужащего неразорвавшийся боеприпас. После операции бойца перевели на лечение в столицу.

Видео: ren.tv
Под Белгородом врачи в бронежилетах вытащили из груди военного боеприпас
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