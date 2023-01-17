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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Врачи в бронежилетах в Белгородской области достали из ноги военного часть мины

Сегодня, 14:49
Фото: пресс-служба ВмедА
Медперсонал, который не участвовал в извлечении осколка, из больницы эвакуировали, пишет «Фонтанка». Опасную часть передали сапёрам.

Хирурги петербургской Военно-медицинской академии, находящиеся в командировке в Валуйках, вытащили торцевой взрыватель мины из ноги военнослужащего. Бригада из семерых медиков проводила операцию в бронежилетах. Остальной медперсонал временно эвакуировали.

В Валуйскую ЦРБ военнослужащий поступил 10 января. Он получил множественные ранения голеней и бёдер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости, но главное — инородное ранение. Торцевой взрыватель застрял в правой голени. Осколок мог детонировать.

В операции участвовали четыре хирурга, анестезиолог, анестезист и операционная сестра. Подполковник медицинской службы Виталий Иванов достал осколок, после операция продолжилась в штатном режиме.

Состояние пациента опасений не вызывает. Осколок снаряда забрали сапёры.

Это не первый случай, когда медикам приходится проводить операцию в бронежилетах. Ранее врачи достали из груди бойца неразорвавшийся боеприпас. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал медиков настоящими героями.

Под Белгородом врачи в бронежилетах вытащили из груди военного боеприпас
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