Врачи в бронежилетах в Белгородской области достали из ноги военного часть мины

В Валуйскую ЦРБ военнослужащий поступил 10 января. Он получил множественные ранения голеней и бёдер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости, но главное — инородное ранение. Торцевой взрыватель застрял в правой голени. Осколок мог детонировать.