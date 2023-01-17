Врачи в бронежилетах в Белгородской области достали из ноги военного часть мины

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Хирурги петербургской Военно-медицинской академии, находящиеся в командировке в Валуйках, вытащили торцевой взрыватель мины из ноги военнослужащего. Бригада из семерых медиков проводила операцию в бронежилетах. Остальной медперсонал временно эвакуировали.
В Валуйскую ЦРБ военнослужащий поступил 10 января. Он получил множественные ранения голеней и бёдер с обширным дефектом мягких тканей, проникающее ранение брюшной полости, но главное — инородное ранение. Торцевой взрыватель застрял в правой голени. Осколок мог детонировать.
В операции участвовали четыре хирурга, анестезиолог, анестезист и операционная сестра. Подполковник медицинской службы Виталий Иванов достал осколок, после операция продолжилась в штатном режиме.
Состояние пациента опасений не вызывает. Осколок снаряда забрали сапёры.
Это не первый случай, когда медикам приходится проводить операцию в бронежилетах. Ранее врачи достали из груди бойца неразорвавшийся боеприпас. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал медиков настоящими героями.