Врачи, выезжающие в белгородское приграничье на вызовы, просят выдать им бронежилеты

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. Белгородка рассказала, что работает педиатром в районной больнице, находящейся рядом с границей. Два участка, по словам женщины, расположены в опасной зоне, куда врачей отправляют практически каждый день.