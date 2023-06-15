Врачи, выезжающие в белгородское приграничье на вызовы, просят выдать им бронежилеты

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. Белгородка рассказала, что работает педиатром в районной больнице, находящейся рядом с границей. Два участка, по словам женщины, расположены в опасной зоне, куда врачей отправляют практически каждый день.
Поэтому медработники попросили губернатора выдать им хотя бы бронежилеты, чтобы отправляться в приграничье было не так опасно для жизни.
Если опасность есть, обязательно выдадим. Министру здравоохранения Андрею Иконникову дал поручение, чтобы он разобрался, из какой вы больницы. Меры предосторожности должны быть предприняты, вопросов нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области