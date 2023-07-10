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Белгородские врачи вошли в число лучших по всей стране

10 июля 2023, 11:01
Фото: 1MI
Специалисты региона одержали победу на всероссийском конкурсе врачей в различных номинациях. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Минздрав РФ определил победителей Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса лучших специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Белгородские медики одержали победу в различных номинациях.

Первое место в номинации «Лучший акушер-гинеколог» заняла врач — акушер-гинеколог городской больницы №2 Алина Селиванова.

Второе место в номинации «Лучший хирург» занял сердечно-сосудистый хирург областной клинической больницы Святителя Иоасафа Дмитрий Басараб.

Третье место в номинации «Лучший невролог» досталось неврологу городской больницы №2 Виктории Андросовой.

За медпомощь жертвам войн, террористических актов и стихийных бедствий отмечена заведующая хирургическим отделением Валуйской ЦРБ Надежда Бондаренко.

Среди медицинских работников России среднего звена первое место в номинации «Лучший фельдшер» досталось фельдшеру скорой медицинской помощи Инне Козловой.

Министр здравоохранения региона поблагодарил коллег за труд и самоотдачу и поздравил с победой.

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#Таисия Некрасова#Медицина#Всероссийский конкурс#Белгородская область#Белгород#Андрей иконников#Минздрав#Врачи
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