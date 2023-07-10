Белгородские врачи вошли в число лучших по всей стране

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Минздрав РФ определил победителей Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и Всероссийского конкурса лучших специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Белгородские медики одержали победу в различных номинациях.
Первое место в номинации «Лучший акушер-гинеколог» заняла врач — акушер-гинеколог городской больницы №2 Алина Селиванова.
Второе место в номинации «Лучший хирург» занял сердечно-сосудистый хирург областной клинической больницы Святителя Иоасафа Дмитрий Басараб.
Третье место в номинации «Лучший невролог» досталось неврологу городской больницы №2 Виктории Андросовой.
За медпомощь жертвам войн, террористических актов и стихийных бедствий отмечена заведующая хирургическим отделением Валуйской ЦРБ Надежда Бондаренко.
Среди медицинских работников России среднего звена первое место в номинации «Лучший фельдшер» досталось фельдшеру скорой медицинской помощи Инне Козловой.
Министр здравоохранения региона поблагодарил коллег за труд и самоотдачу и поздравил с победой.