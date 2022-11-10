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Под Белгородом врачи в бронежилетах вытащили из груди военного боеприпас

Сегодня, 07:11
Фото: Минобороны РФ

В Белгородской области врачи извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас

Боеприпас чудом не разорвался, он пробил рёбра и лёгкие пострадавшего. Уникальную операцию на базе районной больницы проводили хирурги из Центрального военного госпиталя им. П. В. Мандрыка, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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СВО

Старший сержант — участник СВО вместе со своей группой попал под сильнейший огонь противника. Военнослужащий почувствовал сильный удар в бок и боль, но, по его словам, сознание не потерял. Сослуживцы помогли эвакуировать его в больницу.

Участника СВО привезли в Белгородскую область. Выяснилось, что в его теле остался неразорвавшийся боеприпас. Он пробил рёбра и лёгкие, а после застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной около сердца.

Операцию решили проводить на месте. На помощь белгородцам приехали хирурги из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ им. П. В. Мандрыка. Операцию проводил подполковник медицинской службы Дмитрий Ким. Врачам пришлось оперировать в бронежилетах, так как был высок риск детонации боеприпаса.

Видео: Минобороны РФ/ТАСС

Сейчас старшего сержанта перевели в Москву. В столице пациент находится на лечении и реабилитации в Центральном военном госпитале.

Напомним, что ранее белгородские медики пять часов оперировали молодого человека, недалеко от которого разорвался снаряд. Харьковчанину помогли в горбольнице № 2.

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