Управление образования Старого Оскола подтвердило информацию о найденной девочке

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Как сообщили правоохранители, с девочкой всё в порядке, её жизни и здоровью ничто не угрожает. Эту же информацию подтвердили и в управлении образования Старого Оскола.
Напомним, 4 августа в посёлке Разумное Белгородского района ушла гулять и не вернулась 15-летняя Виктория Губанова. 6 августа её нашли убитой с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Убитая девушка была из многодетной семьи. Замглавы администрации Белгородского района написал, что она была отзывчивой и общительной, её уважали сверстники и любили друзья, родители, сестра и брат.