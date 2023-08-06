Управление образования Старого Оскола подтвердило информацию о найденной девочке

О пропаже ребёнка полиция Старого Оскола объявила вечером 6 августа. Девочка 2012 года рождения ушла из дома в селе Голофеевка утром и пропала. Нашли её в этот же вечер, рассказали в УМВД России по Белгородской области.

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