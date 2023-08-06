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Управление образования Старого Оскола подтвердило информацию о найденной девочке

6 августа 2023, 17:54
Фото: 1MI
О пропаже ребёнка полиция Старого Оскола объявила вечером 6 августа. Девочка 2012 года рождения ушла из дома в селе Голофеевка утром и пропала. Нашли её в этот же вечер, рассказали в УМВД России по Белгородской области.
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УМВД

Как сообщили правоохранители, с девочкой всё в порядке, её жизни и здоровью ничто не угрожает. Эту же информацию подтвердили и в управлении образования Старого Оскола.

Напомним, 4 августа в посёлке Разумное Белгородского района ушла гулять и не вернулась 15-летняя Виктория Губанова. 6 августа её нашли убитой с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Убитая девушка была из многодетной семьи. Замглавы администрации Белгородского района написал, что она была отзывчивой и общительной, её уважали сверстники и любили друзья, родители, сестра и брат.  

«Отзывчивая Вика из многодетной семьи»: какой была убитая под Белгородом девушка
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