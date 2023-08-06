В Белгородской области пропала без вести 11-летняя девочка

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Исчезнувшую зовут Виктория Найденова. На вид ей 14 лет, она плотного телосложения. У неё длинные русые волосы, карие глаза. Всех, кто что-либо знает о подростке, полиция просит позвонить по телефону (4725) 44-05-85, 102 или 112.
Пропала белгородка под Старым Осколом, в селе Голофеевка. С раннего утра 6 августа её местонахождение неизвестно.
UPD: По нашим данным, 11-летнюю Викторию уже нашли. С ней всё в порядке.
Напомним, в посёлке Разумное под Белгородом 4 августа ушла гулять и пропала 15-летняя девушка, позже её нашли убитой. Возбуждено уголовное дело.