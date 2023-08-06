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В Белгородской области пропала без вести 11-летняя девочка

6 августа 2023, 16:31
Фото: 1MI
Пропавшую разыскивает полиция Старого Оскола. Ребёнок 2012 года рождения живёт в селе Голофеевка Старооскольского округа. Утром 6 августа девочка ушла из дома и пропала.

Исчезнувшую зовут Виктория Найденова. На вид ей 14 лет, она плотного телосложения. У неё длинные русые волосы, карие глаза. Всех, кто что-либо знает о подростке, полиция просит позвонить по телефону (4725) 44-05-85, 102 или 112.

Пропала белгородка под Старым Осколом, в селе Голофеевка. С раннего утра 6 августа её местонахождение неизвестно.

UPD: По нашим данным, 11-летнюю Викторию уже нашли. С ней всё в порядке.

Напомним, в посёлке Разумное под Белгородом 4 августа ушла гулять и пропала 15-летняя девушка, позже её нашли убитой. Возбуждено уголовное дело.

Фото: УМВД России по Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Розыск#Пропал подросток#Пропал человек#Белгородская область#Старооскольский горокруг
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