В Белгородской области пропала без вести 11-летняя девочка

Исчезнувшую зовут Виктория Найденова. На вид ей 14 лет, она плотного телосложения. У неё длинные русые волосы, карие глаза. Всех, кто что-либо знает о подростке, полиция просит позвонить по телефону (4725) 44-05-85, 102 или 112.