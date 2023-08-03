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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

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В Белгороде возникла путаница с выплатами за имущество на месте падения авиабомбы

3 августа 2023, 17:18
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе прямой линии губернатора Вячеслава Гладкова. Он попросил мэра областного центра Валентина Демидова прокомментировать ситуацию.
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Выплаты

К главе региона обратилась жительница дома №15 на ул. Шаландина и попросила решить вопрос выплат на возмещение ущерба, который был нанесён имуществу.

Звонили в приёмную мэра. Нам сказали, что деньги перечислили в соцзащиту. Там заявляют, что деньги не переводили. Как быть? Всё стоит в мешках, мебели нет.
Наталья

Гладков позвонил в прямом эфире мэру Белгорода, отметив, что по определению городские власти не могут перечислить деньги в соцзащиту, поскольку такого формата взаимопомощи нет.

Есть какая-то путаница. Есть проблема. Человек, попавший в беду, не понимает, и ему не оказывают помощь. Решите вопрос.
Вячеслав Гладков

Напомним, наиболее пострадавшее жильё в доме на улице Шаландина, 15 уже отремонтировали и передали собственникам. Осталось закончить работы в одной квартире.

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#Кристина Семенчук#Авиабомба#Дом#Выплаты#Имущество#Мэр#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов
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