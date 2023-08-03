В Белгороде возникла путаница с выплатами за имущество на месте падения авиабомбы

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
К главе региона обратилась жительница дома №15 на ул. Шаландина и попросила решить вопрос выплат на возмещение ущерба, который был нанесён имуществу.
Звонили в приёмную мэра. Нам сказали, что деньги перечислили в соцзащиту. Там заявляют, что деньги не переводили. Как быть? Всё стоит в мешках, мебели нет.
Наталья
Гладков позвонил в прямом эфире мэру Белгорода, отметив, что по определению городские власти не могут перечислить деньги в соцзащиту, поскольку такого формата взаимопомощи нет.
Есть какая-то путаница. Есть проблема. Человек, попавший в беду, не понимает, и ему не оказывают помощь. Решите вопрос.
Вячеслав Гладков
Напомним, наиболее пострадавшее жильё в доме на улице Шаландина, 15 уже отремонтировали и передали собственникам. Осталось закончить работы в одной квартире.