Белгородскую область обстреливают, а в селе ликвидировали авиабомбу: итоги дня

Белгородская область накануне попала под обстрелы и атаки беспилотников более 120 раз. Сильнее всего досталось Грайворонскому горокругу. Его обстреляли 87 раз. Пострадала 85-летняя пенсионерка — она получила лёгкую контузию. 84 снаряда выпустили по КПП в Козинке, ещё три — по Дроновке.