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Белгородскую область обстреливают, а в селе ликвидировали авиабомбу: итоги дня

25 мая 2023, 15:10
Фото: Bel.ru
Более 120 раз обстреляли регион накануне, жителей села вывезли на время ликвидации авиабомбы, а в Белгороде пока не открывают Центральный пляж.

Массовые обстрелы

Белгородская область накануне попала под обстрелы и атаки беспилотников более 120 раз. Сильнее всего досталось Грайворонскому горокругу. Его обстреляли 87 раз. Пострадала 85-летняя пенсионерка — она получила лёгкую контузию. 84 снаряда выпустили по КПП в Козинке, ещё три — по Дроновке.

Пострадал человек в Шебекинском горокруге. После обстрела села Терезовка ранение ног получил местный житель. Обошлось без разрушений. В Шебекино атаковали погранпереход, а по самому городу ударила артиллерия. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, происшествия зафиксировали в Белгородском, Борисовском, Краснояружском, Волоконовском районах, а также в Валуйском горокруге.

Больше 120 раз за день Белгородскую область атаковали ВСУ
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Ликвидация авиабомбы

В селе Калинино Яковлевского горокруга вывезли жителей — недалеко от населённого пункта обнаружили авиабомбу ФАБ-500. Людей из близлежащих домов решили увезти. До домовладений было примерно 300 метров.

После того, как местных вывезли, инженерная группа Минобороны РФ приступила к уничтожению боеприпаса. В тот момент пришла рассылка от РСЧС, где людей попросили сохранять спокойствие. Территорию после обнаружения бомбы оцепили. Её нашли в поле.

Для ликвидации авиабомбы под Белгородом людей вывезли на безопасное расстояние
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Закрытый пляж

Центральный пляж Белгорода не откроется до Дня города — 5 августа. На объекте продолжаются строительные работы. Ежедневно там находятся 10-15 единиц техники и около 30 рабочих.

На текущий момент строители прокладывают инженерные сети, готовят основания для детских и спортивных площадок, а также фундаменты для будущим зон. Также начали засыпать пляж белым песком. Белгородцев просят не посещать его до окончания работ.

В Белгороде Центральный пляж не откроется до Дня города
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