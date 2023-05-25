Белгородскую область обстреливают, а в селе ликвидировали авиабомбу: итоги дня

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Белгородская область накануне попала под обстрелы и атаки беспилотников более 120 раз. Сильнее всего досталось Грайворонскому горокругу. Его обстреляли 87 раз. Пострадала 85-летняя пенсионерка — она получила лёгкую контузию. 84 снаряда выпустили по КПП в Козинке, ещё три — по Дроновке.
Пострадал человек в Шебекинском горокруге. После обстрела села Терезовка ранение ног получил местный житель. Обошлось без разрушений. В Шебекино атаковали погранпереход, а по самому городу ударила артиллерия. Пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, происшествия зафиксировали в Белгородском, Борисовском, Краснояружском, Волоконовском районах, а также в Валуйском горокруге.
В селе Калинино Яковлевского горокруга вывезли жителей — недалеко от населённого пункта обнаружили авиабомбу ФАБ-500. Людей из близлежащих домов решили увезти. До домовладений было примерно 300 метров.
После того, как местных вывезли, инженерная группа Минобороны РФ приступила к уничтожению боеприпаса. В тот момент пришла рассылка от РСЧС, где людей попросили сохранять спокойствие. Территорию после обнаружения бомбы оцепили. Её нашли в поле.
Центральный пляж Белгорода не откроется до Дня города — 5 августа. На объекте продолжаются строительные работы. Ежедневно там находятся 10-15 единиц техники и около 30 рабочих.
На текущий момент строители прокладывают инженерные сети, готовят основания для детских и спортивных площадок, а также фундаменты для будущим зон. Также начали засыпать пляж белым песком. Белгородцев просят не посещать его до окончания работ.