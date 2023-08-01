В Белгороде завершают ремонт в пострадавшем от падения авиабомбы доме

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
С момента происшествия удалось оперативно восстановить 14 помещений с незначительными повреждениями. Собственникам четырёх самых разрушенных квартир полностью отремонтировали жильё, доставили новую мебель. На завершающих этапах — ремонт последней пострадавшей квартиры.
Помимо этого, ведётся капитальный ремонт дома, сообщил мэр. Строительная бригада завершает работы по утеплению и облицовке фасада, отремонтированы инженерные сети. Сейчас идёт ремонт кровли. Ремонт планируют завершить до конца сентября.
Ранее сообщалось, что на месте падения авиабомбы в Белгороде осталось восстановить пять квартир.