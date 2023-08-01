В Белгороде завершают ремонт в пострадавшем от падения авиабомбы доме

Наиболее пострадавшее жильё в доме на улице Шаландина, 15 уже отремонтировали и передали собственникам. Осталось закончить работы в одной квартире. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале.

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