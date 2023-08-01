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В Белгороде завершают ремонт в пострадавшем от падения авиабомбы доме

1 августа 2023, 10:29
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Наиболее пострадавшее жильё в доме на улице Шаландина, 15 уже отремонтировали и передали собственникам. Осталось закончить работы в одной квартире. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале.

С момента происшествия удалось оперативно восстановить 14 помещений с незначительными повреждениями. Собственникам четырёх самых разрушенных квартир полностью отремонтировали жильё, доставили новую мебель. На завершающих этапах — ремонт последней пострадавшей квартиры.

Помимо этого, ведётся капитальный ремонт дома, сообщил мэр. Строительная бригада завершает работы по утеплению и облицовке фасада, отремонтированы инженерные сети. Сейчас идёт ремонт кровли. Ремонт планируют завершить до конца сентября.

Ранее сообщалось, что на месте падения авиабомбы в Белгороде осталось восстановить пять квартир.

Напомним, 20 апреля в Белгороде с самолёта упал боеприпас. В результате образовалась большая воронка в районе перекрёстка Губкина — Ватутина. Вторую бомбу, спустя два дня, достали у дома №15 по улице Шаландина.

В Белгороде назвали сроки восстановления квартир после падения авиабомбы
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#Таисия Некрасова#Авиабомба#Падение#Город#Разрушения#Ремонт#Новости Белгорода#Восстановление домов#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов
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