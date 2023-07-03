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Пять квартир осталось восстановить на месте падения авиабомбы в Белгороде

3 июля 2023, 07:26
Фото: 1MI
Дом на Шаландина, 15
Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, как проходит ремонт пострадавших от обстрелов домов в Белгороде. По его данным, за неделю в Белгороде восстановили два жилых помещения, одно из них — в выходные.

Таким образом, осталось восстановить 13 объектов: шесть — компенсационное жильё вместо повреждённого, ещё пять — квартиры на Шаландина, 15, где упала в апреле авиабомба.

Основные отделочные работы завершены, расписки от собственников получены. Там завершаются работы по восстановлению материалов по заказным позициям, десять дней ещё. Люди работой довольны.
Валентин Демидов

Осталось два проблемных дома: на Луначарского, 1 хотят, чтобы им сделали нестандартные окна вместо обычных. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что так область сделать не может.

Мы восстанавливаем, делаем нормальные, качественные, стандартные рамы и стеклопакеты. Тем, кто хочет, мы компенсируем денежными средствами, и если человек хочет доплатить — пожалуйста, он это делает. Если не соглашается, то есть у всех на это право — через судебное решение всё узаконить. А там всё просто: семь тысяч за квадратный метр. Нас это устроит. Устроит ли это людей?
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил мэру ещё раз объяснить людям суть проблемы и посодействовать в нахождении оптимального решения.

Ещё один дом на Славянской просит перенести сроки сдачи на 10 июля.

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#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Губернатор#Общество#Разрушения#Окна#Восстановление#Ремонт#Артем Черненко#Бомба#Обстрел
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