Введённый в Белгороде из-за упавшей бомбы режим ЧС сняли

Режим ЧС ввели вчера в Белгороде после обнаружения рядом с домом на Шаландина, 15 зарытой в землю бомбы. Была определена двухсотметровая зона, которая может подвергаться поражению, хоть боеприпас и оказался безопасным — по мнению сапёров. Позже бомбу вынесли на полигон и уничтожили.