Введённый в Белгороде из-за упавшей бомбы режим ЧС сняли

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Об отмене режима ЧС говорится в официальном постановлении губернатора Вячеслава Гладкова.
С 12:00 часов 23 апреля 2023 года отменить режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Белгородской области, введенный постановлением Губернатора Белгородской области от 22 апреля 2023 года N° 64 «О введении режима чрезвычайной ситуации», и установленный тем же постановлением региональный уровень реагирования для органов управления и сил Белгородской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Режим ЧС ввели вчера в Белгороде после обнаружения рядом с домом на Шаландина, 15 зарытой в землю бомбы. Была определена двухсотметровая зона, которая может подвергаться поражению, хоть боеприпас и оказался безопасным — по мнению сапёров. Позже бомбу вынесли на полигон и уничтожили.