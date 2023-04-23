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Введённый в Белгороде из-за упавшей бомбы режим ЧС сняли

23 апреля 2023, 10:53
Фото: Bel.ru
Режим ЧС снят с 12 часов, утверждается в постановлении губернатора Белгородской области.
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Режим ЧС

Об отмене режима ЧС говорится в официальном постановлении губернатора Вячеслава Гладкова.

С 12:00 часов 23 апреля 2023 года отменить режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Белгородской области, введенный постановлением Губернатора Белгородской области от 22 апреля 2023 года N° 64 «О введении режима чрезвычайной ситуации», и установленный тем же постановлением региональный уровень реагирования для органов управления и сил Белгородской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Режим ЧС ввели вчера в Белгороде после обнаружения рядом с домом на Шаландина, 15 зарытой в землю бомбы. Была определена двухсотметровая зона, которая может подвергаться поражению, хоть боеприпас и оказался безопасным — по мнению сапёров. Позже бомбу вынесли на полигон и уничтожили.

Режим ЧС регионального уровня ввели после обнаружения снаряда в Белгороде
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