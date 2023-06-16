Сотрудников БГБ наградили за ликвидацию последствий падения авиабомб в Белгороде

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Сотрудников Белгорблагоустройства наградили за ликвидацию последствий ЧС, которая произошла 20 апреля. Как рассказал глава департамента городского хозяйства Александр Лоскутов, работникам БГБ вручили благодарности от администрации.
Их работа совместно с силовиками, МЧС, Росгвардией, УМВД, ГИБДД, представителями социального блока, администрации помогла вернуть город к обычной жизни в максимально короткие сроки.
20 апреля в областном центре на Харгоре упала авиабомба. Это был нештатный сход боеприпаса. В результате происшествия пострадали несколько человек. Повреждения получили машины и квартиры. На месте взрыва на перекрёстке проспекта Ватутина и улицы Губкина образовалась 20-метровая воронка.
Спустя время взрывоопасный предмет обнаружили на Шаландина, 15. Из-за опасной находки пришлось на время эвакуировать жителей 17 МКД.
Ранее в Белгороде наградили гражданских водителей и машинистов, военнослужащих сапёров, инженеров за участие в ликвидации последствий ЧС в областном центре.