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Сотрудников БГБ наградили за ликвидацию последствий падения авиабомб в Белгороде

16 июня 2023, 07:39
Фото: страница Александра Лоскутова ВК
Благодарности получили работники Белгорблагоустройства. Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства Александр Лоскутов.

Сотрудников Белгорблагоустройства наградили за ликвидацию последствий ЧС, которая произошла 20 апреля. Как рассказал глава департамента городского хозяйства Александр Лоскутов, работникам БГБ вручили благодарности от администрации.

Их работа совместно с силовиками, МЧС, Росгвардией, УМВД, ГИБДД, представителями социального блока, администрации помогла вернуть город к обычной жизни в максимально короткие сроки.

20 апреля в областном центре на Харгоре упала авиабомба. Это был нештатный сход боеприпаса. В результате происшествия пострадали несколько человек. Повреждения получили машины и квартиры. На месте взрыва на перекрёстке проспекта Ватутина и улицы Губкина образовалась 20-метровая воронка.

Спустя время взрывоопасный предмет обнаружили на Шаландина, 15. Из-за опасной находки пришлось на время эвакуировать жителей 17 МКД.

Ранее в Белгороде наградили гражданских водителей и машинистов, военнослужащих сапёров, инженеров за участие в ликвидации последствий ЧС в областном центре.

Фото: страница Александра Лоскутова ВК
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