Сотрудников БГБ наградили за ликвидацию последствий падения авиабомб в Белгороде

20 апреля в областном центре на Харгоре упала авиабомба. Это был нештатный сход боеприпаса. В результате происшествия пострадали несколько человек. Повреждения получили машины и квартиры. На месте взрыва на перекрёстке проспекта Ватутина и улицы Губкина образовалась 20-метровая воронка.