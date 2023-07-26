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За сутки ВСУ атаковали пять белгородских сёл

26 июля 2023, 16:07
Фото: 1MI
По информации Telegram-канала SHOT, пострадавших и разрушений нет.
Сюжет
СВО

Как сообщили в Telegram-канале SHOT, за сегодняшний день, 26 июля, атаке подверглись сразу четыре села в Белгородской области. Первым ВСУ атаковали село Поповка Краснояружского района: в 12:00 украинский беспилотник сбросил взрывчатку. Российские военные смогли посадить БПЛА и уничтожить его.

Через час другой беспилотник атаковал село Журавлёвка Белгородского района, а около 16:00 три боеприпаса ствольной артиллерии калибра 152 мм прилетело по селу Илек-Пеньковка Краснояружского района. Третий дрон был замечен в селе Новопетровка Валуйского округа: предположительно БПЛА сбросил ВОГ-17 в поле.

Сообщается также, что шебекинский комбайнер наехал на противопехотную мину во время уборки пшеницы. Случилось это рядом с хутором Балки в Шебекинском округе. Пострадавших в результате происшествия также нет, однако у техники повреждены четыре шины.

Отметим, что официальной информации, подтверждающей произошедшее, пока нет.

Миномётные обстрелы, атаки беспилотников: ВСУ продолжают бить по Белгородской области
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#Александра Склярова#Приграничье#Обстрел ВСУ#БПЛА#Происшествия#СВО#Белгородская область
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