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В курском приграничье во время обстрела загорелся многоквартирный дом

23 июля 2023, 18:01
Фото: Bel.ru
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23 июля ВСУ неоднократно атаковали Курскую область. О последствиях рассказал губернатор Роман Старовойт.
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Обстрел

Под огонь украинских боевиков в это воскресенье вновь попал Глушковский район соседней Курской области. Пострадали несколько населённых пунктов.

В посёлке Тёткино насчитали 16 прилётов. Осколки снарядов повредили крыши двух частных домов. Помимо этого, под огонь попал посёлок Краснооктябрьский. Здесь в результате обстрела загорелся многоквартирный дом. По информации курского губернатора, сейчас в нём никто не проживает — пострадавших нет. Также в Краснооктябрьском боеприпасы повредили лини электропередачи, из-за чего посёлок остался обесточен вместе с соседним селом Весёлое. Правда, в Весёлом света нет лишь частично.

Власти пообещали Курском, что, как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению последствий обстрела. Напомним, ранее при обстреле послёлка Тёткино в Курской области пострадал местный спиртзавод.

Курский спиртзавод попал под обстрел ВСУ: фото
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#Артем Черненко#Курская область#Роман Старовойт#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ
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