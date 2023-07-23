В курском приграничье во время обстрела загорелся многоквартирный дом

Под огонь украинских боевиков в это воскресенье вновь попал Глушковский район соседней Курской области. Пострадали несколько населённых пунктов.



В посёлке Тёткино насчитали 16 прилётов. Осколки снарядов повредили крыши двух частных домов. Помимо этого, под огонь попал посёлок Краснооктябрьский. Здесь в результате обстрела загорелся многоквартирный дом. По информации курского губернатора, сейчас в нём никто не проживает — пострадавших нет. Также в Краснооктябрьском боеприпасы повредили лини электропередачи, из-за чего посёлок остался обесточен вместе с соседним селом Весёлое. Правда, в Весёлом света нет лишь частично.



Власти пообещали Курском, что, как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению последствий обстрела. Напомним, ранее при обстреле послёлка Тёткино в Курской области пострадал местный спиртзавод.