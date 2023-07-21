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Больше 30 прилётов со стороны Украины зафиксировали в курском приграничье

21 июля 2023, 18:37
Фото: 1MI
ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области. Всего по двум населённым пунктам выпустили 33 боеприпаса. Никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Сюжет
СВО

21 июля под обстрел ВСУ попал Глушковский район соседней Курской области. Два приграничных населённых пункта активно атаковали, после чего на территории зафиксировали 33 прилёта.

В посёлке Тёткино во время обстрела прилетели 25 боеприпасов. Повреждения получила линия электропередачи — часть посёлка осталась без электричества. Информации о том, когда всё восстановят и дадут свет, нет.

Ещё восемь прилётов пришлось по посёлку Краснооктябрьский. Здесь обошлось без разрушений. В населённых пунктах никто не пострадал.

Напомним, ранее под огонь ВСУ попали населённые пункты Краснояружского района Белгородской области. После происшествия остались разрушения. Никто не пострадал.

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#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#СВО#Курская область#Роман Старовойт
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