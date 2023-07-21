Больше 30 прилётов со стороны Украины зафиксировали в курском приграничье

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
21 июля под обстрел ВСУ попал Глушковский район соседней Курской области. Два приграничных населённых пункта активно атаковали, после чего на территории зафиксировали 33 прилёта.
В посёлке Тёткино во время обстрела прилетели 25 боеприпасов. Повреждения получила линия электропередачи — часть посёлка осталась без электричества. Информации о том, когда всё восстановят и дадут свет, нет.
Ещё восемь прилётов пришлось по посёлку Краснооктябрьский. Здесь обошлось без разрушений. В населённых пунктах никто не пострадал.
Напомним, ранее под огонь ВСУ попали населённые пункты Краснояружского района Белгородской области. После происшествия остались разрушения. Никто не пострадал.