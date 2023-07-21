ВСУ обстреляли два белгородских села за час

Под конец рабочего дня 21 июля со стороны Украины начался обстрел Краснояружского района. Около 17:46 белгородцам начали поступать сообщения от РСЧС с информацией об атаке села Вязовое. Спустя меньше, чем через полчаса, оповещения пришли жителям и другого села этого муниципалитета — Графовки.