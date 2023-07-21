Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Изображение материала

ВСУ обстреляли два белгородских села за час

21 июля 2023, 16:02
Фото: Bel.ru
Под огонь вновь попал Краснояружский район. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под конец рабочего дня 21 июля со стороны Украины начался обстрел Краснояружского района. Около 17:46 белгородцам начали поступать сообщения от РСЧС с информацией об атаке села Вязовое. Спустя меньше, чем через полчаса, оповещения пришли жителям и другого села этого муниципалитета — Графовки.

Прилёты пришлись на территории населённых пунктов, есть последствия. В Вязовом осколки снарядов повредили частный дом и автомобиль. В Графовке из повреждений только линия электропередачи. Никто не пострадал.

Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, подомовой обход территорий продолжается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее сегодня Краснояружский район уже попадал под обстрел ВСУ. В селе Илёк-Пеньковки от осколков снарядов пострадали дом и два автомобиля.

Стало известно о последствиях нового обстрела Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Десять частных домовладений пострадали при обстрелах Белгородской области за деньБелгородец продаёт икону, уцелевшую после революции и жёстких обстрелов Шебекино
#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Краснояружский район#Вязовое#Графовка#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Экс-замгубернатора Полежаева подозревают в получении взятки иномарками на 17 млн
Сегодня, 13:56
Из команды Савченко: что известно о задержанном силовиками Константине Полежаеве?
Сегодня, 12:47
Кадыров заявил о проникших в Белгородскую область украинских боевиках
Сегодня, 14:31
Динамика положительная: что известно о состоянии пострадавшей на мосту белгородки
Сегодня, 11:46
В Белгороде появится подземный переход с подъёмниками для инвалидов
Сегодня, 16:25
В Новой Таволжанке под Белгородом снесут 54 разрушенных обстрелами дома
Сегодня, 17:47