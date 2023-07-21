ВСУ обстреляли два белгородских села за час

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Под конец рабочего дня 21 июля со стороны Украины начался обстрел Краснояружского района. Около 17:46 белгородцам начали поступать сообщения от РСЧС с информацией об атаке села Вязовое. Спустя меньше, чем через полчаса, оповещения пришли жителям и другого села этого муниципалитета — Графовки.
Прилёты пришлись на территории населённых пунктов, есть последствия. В Вязовом осколки снарядов повредили частный дом и автомобиль. В Графовке из повреждений только линия электропередачи. Никто не пострадал.
Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, подомовой обход территорий продолжается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее сегодня Краснояружский район уже попадал под обстрел ВСУ. В селе Илёк-Пеньковки от осколков снарядов пострадали дом и два автомобиля.