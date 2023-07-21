Тёплая, но дождливая суббота ожидает белгородцев

22 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. В светлое время суток местами пройдут кратковременные дожди, синоптики также обещают грозы. Ветер западной четверти в ночное время 5-10 м/с, днём порывы до 8-13 м/с. Температура ночью +10…+15 ˚С, днём +21…+26 ˚С.