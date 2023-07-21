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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

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Тёплая, но дождливая суббота ожидает белгородцев

21 июля 2023, 13:38
Фото: 1MI

Дожди с грозами останутся в Белгородской области и в выходные

21 июля в регионе снова обещают грозы и кратковременные дожди. При этом будет тепло. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

22 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. В светлое время суток местами пройдут кратковременные дожди, синоптики также обещают грозы. Ветер западной четверти в ночное время 5-10 м/с, днём порывы до 8-13 м/с. Температура ночью +10…+15 ˚С, днём +21…+26 ˚С.

В Белгороде завтра, в субботу, ночью без осадков, похолодает до +13 ˚С. Днём ожидаются осадки в виде дождя и +24 ˚С.

Дождливым в областном центре будет и воскресенье, 23 июля. Осадки ожидаются ночью, температура опустится до +16 ˚С. В дневное время синоптики обещают временами небольшой дождь и +23 ˚С.

В начале рабочей недели, 24 и 25 июля, в Белгороде без осадков. Со среды, 26 июля, в областной центр вновь вернётся дождливая погода.

Белгородские синоптики не хотят убирать из прогноза дожди и грозы
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Грозы#Дожди#МЧС#Синоптики
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