Тёплая, но дождливая суббота ожидает белгородцев

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
22 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. В светлое время суток местами пройдут кратковременные дожди, синоптики также обещают грозы. Ветер западной четверти в ночное время 5-10 м/с, днём порывы до 8-13 м/с. Температура ночью +10…+15 ˚С, днём +21…+26 ˚С.
В Белгороде завтра, в субботу, ночью без осадков, похолодает до +13 ˚С. Днём ожидаются осадки в виде дождя и +24 ˚С.
Дождливым в областном центре будет и воскресенье, 23 июля. Осадки ожидаются ночью, температура опустится до +16 ˚С. В дневное время синоптики обещают временами небольшой дождь и +23 ˚С.
В начале рабочей недели, 24 и 25 июля, в Белгороде без осадков. Со среды, 26 июля, в областной центр вновь вернётся дождливая погода.