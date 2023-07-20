Белгородские синоптики не хотят убирать из прогноза дожди и грозы

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Грозы и кратковременные дожди не уходят из Белгородской области. Завтра, 21 июля, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью повсеместно кратковременные дожди, днём — местами. В отдельных районах ожидаются грозы.
Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днём северо-западный с порывами 8-13 м/с. Ночью температура опустится до +11…+16 ˚С. В дневное время воздух прогреется до +22…+27 ˚С.
В пятницу в Белгороде будет дождливо. Ночью обещают +16 ˚С. Днём до +24 ˚С. Чуть теплее, но тоже дождливо будет в Валуйках. В ночное время похолодает до +17 ˚С, а днём потеплеет до +26 ˚С. В Новом Осколе дожди, температура ночью до +16 ˚С, в светлое время суток до +25 ˚С. Дожди пройдут и в Старом Осколе. Ночью обещают +15 ˚С, а в дневное время до +25 ˚С.
В выходные в Белгородской области также будет дождливая погода. Дожди продлятся до среды, 26 июля.