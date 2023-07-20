Белгородские синоптики не хотят убирать из прогноза дожди и грозы

В пятницу в Белгороде будет дождливо. Ночью обещают +16 ˚С. Днём до +24 ˚С. Чуть теплее, но тоже дождливо будет в Валуйках. В ночное время похолодает до +17 ˚С, а днём потеплеет до +26 ˚С. В Новом Осколе дожди, температура ночью до +16 ˚С, в светлое время суток до +25 ˚С. Дожди пройдут и в Старом Осколе. Ночью обещают +15 ˚С, а в дневное время до +25 ˚С.