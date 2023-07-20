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Published Сегодня, 13:01

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Белгородские синоптики не хотят убирать из прогноза дожди и грозы

20 июля 2023, 13:01
Фото: 1MI

Грозы и кратковременные дожди ожидают белгородцев в пятницу

Ночью повсеместно пройдут дожди. При этом будет тепло. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Грозы и кратковременные дожди не уходят из Белгородской области. Завтра, 21 июля, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью повсеместно кратковременные дожди, днём — местами. В отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днём северо-западный с порывами 8-13 м/с. Ночью температура опустится до +11…+16 ˚С. В дневное время воздух прогреется до +22…+27 ˚С.

В пятницу в Белгороде будет дождливо. Ночью обещают +16 ˚С. Днём до +24 ˚С. Чуть теплее, но тоже дождливо будет в Валуйках. В ночное время похолодает до +17 ˚С, а днём потеплеет до +26 ˚С. В Новом Осколе дожди, температура ночью до +16 ˚С, в светлое время суток до +25 ˚С. Дожди пройдут и в Старом Осколе. Ночью обещают +15 ˚С, а в дневное время до +25 ˚С.

В выходные в Белгородской области также будет дождливая погода. Дожди продлятся до среды, 26 июля.

Дождливая погода задержится в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Новый Оскол#Валуйки#Погода#Прогноз погоды#Грозы#Дожди#МЧС
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