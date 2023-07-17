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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

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На Белгородскую область надвигаются дожди с грозами

17 июля 2023, 13:03
Фото: 1MI
18 июля на территории региона ожидается переменная облачность, сообщили в областном ГУ МЧС. Днём будет жарко — до +30 ˚С.
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Погода

18 июля, во вторник, в Белгородской области будет переменная облачность. Синоптики при этом обещают кратковременные дожди и грозы — они будут днём. Ночью без существенных осадков.

Ветер в тёмное время суток 3-8 м/с, днём усилится до 8-13 м/с. Во время грозы ожидаются порывы до 17 м/с. Ночью температура опустится до +13…+18 ˚С. Днём будет жарко — до +25…+30 ˚С.

В Белгороде завтра ночью без осадков, температура опустится до +16 ˚С. Днём пройдёт дождь. Воздух прогреется до +29 ˚С.

В среду, 19 июля, ночью +14 ˚С и небольшой дождь. Днём без осадков, потеплеет до +23 ˚С.

В четверг, 20 июля, в областном центре будет сухо. Ночью синоптики обещают до +14 ˚С. Днём ожидается до +24 ˚С.

21 июля, в конце рабочей недели, в ночное время пройдёт небольшой дождь, температура составит +15 ˚С. Днём без осадков, потеплеет до +23 ˚С.

Кратковременные дожди и потепление до +26 градусов ожидают белгородцев в воскресенье
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#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Синоптики#Грозы#Кратковременные дожди#МЧС#Осадки#Переменная облачность#Наталья Корявых
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