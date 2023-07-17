Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
18 июля, во вторник, в Белгородской области будет переменная облачность. Синоптики при этом обещают кратковременные дожди и грозы — они будут днём. Ночью без существенных осадков.
Ветер в тёмное время суток 3-8 м/с, днём усилится до 8-13 м/с. Во время грозы ожидаются порывы до 17 м/с. Ночью температура опустится до +13…+18 ˚С. Днём будет жарко — до +25…+30 ˚С.
В Белгороде завтра ночью без осадков, температура опустится до +16 ˚С. Днём пройдёт дождь. Воздух прогреется до +29 ˚С.
В среду, 19 июля, ночью +14 ˚С и небольшой дождь. Днём без осадков, потеплеет до +23 ˚С.
В четверг, 20 июля, в областном центре будет сухо. Ночью синоптики обещают до +14 ˚С. Днём ожидается до +24 ˚С.
21 июля, в конце рабочей недели, в ночное время пройдёт небольшой дождь, температура составит +15 ˚С. Днём без осадков, потеплеет до +23 ˚С.