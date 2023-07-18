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В Белгородской области 19 июля будет переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. В дневное время без существенных осадков.
Ночью ветер западной четверти 3-8 м/с. В светлое время суток 8-13 м/с. Ночью температура опустится до +10…+15 °С. Днём воздух прогреется до +20…+26 °С.
В Белгороде в среду без осадков. Ночью синоптики обещают до +14 °С. Днём будет тепло — до +24 °С.
В четверг, 20 июля, ночью ожидается +14 °С, без осадков. Днём пройдёт небольшой дождь. Потеплеет до +25 °С.
В конце рабочей недели, 21 июля, будет дождливо. В тёмное время суток до +16 °С, а днём — до +24 °С.
Тёплая, но дождливая погода сохранится в областном центре как минимум до понедельника, 24 июля.