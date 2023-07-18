Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Изображение материала

Вероятность дождей с грозами сохраняется в Белгородской области

18 июля 2023, 12:00
Фото: 1MI
Синоптики обещают переменную облачность. Прогноз погоды на 19 июля опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области 19 июля будет переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. В дневное время без существенных осадков.

Ночью ветер западной четверти 3-8 м/с. В светлое время суток 8-13 м/с. Ночью температура опустится до +10…+15 °С. Днём воздух прогреется до +20…+26 °С.

В Белгороде в среду без осадков. Ночью синоптики обещают до +14 °С. Днём будет тепло — до +24 °С.

В четверг, 20 июля, ночью ожидается +14 °С, без осадков. Днём пройдёт небольшой дождь. Потеплеет до +25 °С.

В конце рабочей недели, 21 июля, будет дождливо. В тёмное время суток до +16 °С, а днём — до +24 °С.

Тёплая, но дождливая погода сохранится в областном центре как минимум до понедельника, 24 июля.

Когда прекратятся дожди? Синоптики рассказали о погоде в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
На Белгородскую область надвигаются дожди с грозамиНа Белгородскую область надвигается шторм: ожидаются сильный дождь, гроза, градАномальная жара и грозы встретят белгородцев в субботу
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Гроза#Дождь#Температура#Ветер#Гидрометцентр#МЧС
Подпишитесь
Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на посёлок Шамино белгородцев
Сегодня, 13:49
Батальон «Ахмат» ударил по ДРГ в Харьковской области
Сегодня, 12:30
Число пострадавших зданий в результате атак на Новую Таволжанку выросло до 659
Сегодня, 13:28
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение главной насосной станции в Разумном
Сегодня, 12:35
Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва машины в Белгороде
Сегодня, 10:14
Новые люди предложили отменить 52 бессмысленных штрафа
Сегодня, 06:00