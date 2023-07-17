В белгородских школах и детсадах будут ежедневно проводить учения на случай ЧС

Воспитанники пяти-семи лет, помимо указанных занятий, будут работать с Блокнотом безопасности дошкольника. Это материал для детей, педагогов и родителей, который научит, как вести себя при обстрелах, как отличить взрывоопасный предмет, как вести себя при обнаружении такого предмета. Блокнот уже находится на согласовании в Министерстве просвещения РФ. «Мы получили обратную связь, что эта разработка может стать основой для таких материалов по стране», — отметил Андрей Милёхин.