Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Изображение материала

В белгородских школах и детсадах будут ежедневно проводить учения на случай ЧС

17 июля 2023, 08:43
Фото: 1MI
Помимо этого, занятия будут проводить в вузах, колледжах, учреждениях культуры и спорта. Детей научат оказывать первую помощь, расскажут, как вести себя при обстрелах.

В вузах, колледжах, школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования введут программу по гражданской обороне, защите населения и территорий при угрозе возникновения ЧС. В первую очередь, речь идёт об обстрелах.

По словам министра образования области Андрея Милёхина, программа получила положительную рецензию и была согласована с МЧС по Белгородской области. В зависимости от возраста обучающихся были определены различные подходы к проведению занятий.

Понимаем, что одной теории недостаточно. Нами запланированы ежедневные практические занятия по отработке действий при эвакуации и возникновению различных ситуаций. Также запланировали промежуточный контроль навыков у учащихся. Нам важно, чтобы никто не растерялся и все действовали правильно.
Андрей Милёхин

Для воспитанников детских садов в возрасте трёх-пяти лет предусмотрены ежедневные занятия в игровой форме во время прогулок. Детей научат безопасному поведению в группе, дома, на улице, правилам безопасного дорожного движения, главным правилам эвакуации и отработке безопасного маршрута.

Воспитанники пяти-семи лет, помимо указанных занятий, будут работать с Блокнотом безопасности дошкольника. Это материал для детей, педагогов и родителей, который научит, как вести себя при обстрелах, как отличить взрывоопасный предмет, как вести себя при обнаружении такого предмета. Блокнот уже находится на согласовании в Министерстве просвещения РФ. «Мы получили обратную связь, что эта разработка может стать основой для таких материалов по стране», — отметил Андрей Милёхин.

Фото: правительство Белгородской области

В школах, помимо занятий по начальной военной подготовке, которые являются частью предмета ОБЖ, будут проводить ежедневно перед началом учебного дня вводные инструктажи и тренинги по безопасности учащихся. Занятия будут проводить классные руководители, с приглашением внешних специалистов на практические занятия.

Для студентов СПО, наряду с основами безопасности, будут проводить после первой пары аналогичные школьному содержанию программы.

Нам важно, чтобы во всех учреждениях, о которых я сказал, отрабатывались практические навыки, потому что укрытия и пути эвакуации везде индивидуальные.
Андрей Милёхин

Для студентов вузов планируется организовать факультатив «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Фото: правительство Белгородской области

В системе дополнительного образования перед каждым занятием планируется проводить тренинги и инструктажи. Эти программы будут переданы министерству культуры и спорта.

Результативность программы зависит от педагогов. В августе проведут краткосрочные программы для классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования и кураторов. Вторая часть — это педагоги-предметники, узкие специалисты, преподаватели. Курсы для них запланированы на начало сентября.
Андрей Милёхин

Вячеслав Гладков поручил сформировать команду проекта и опередить сроки окончания подготовки программы.

Задача, чтобы не просто прочитали и разошлись, а сформировали навык. Вспомните, как нас учили начальной военной подготовке. Там же были нормативы. Мне кажется, что мы должны эти нормативы сформулировать. Должно быть знание — что такое безопасное место, а что нет. Автомобиль — опасное место, он может загореться или быть заблокирован. Что такое безопасное место в школе, на улице, дома. Оказание первой помощи. Очень важна эта результативность.
Вячеслав Гладков

Губернатор подчеркнул, что программу должны пройти всех учителя, воспитатели и родители. При окончании обучения глава региона предложил выдавать свидетельства: «Это нужно, чтобы у тех, кто преподаёт, появилась ответственность за качество своей работы».

Напомним, что с 1 сентября в школах также введут курс начальной военной подготовки. Аттестация по данному предмету будет регулироваться на уровне образовательной организации. Курс будут реализован в рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Начнётся ли военная подготовка в школах Белгородской области в новом учебном году
Узнать подробнее
Читайте также:
Зарплату получают, а работу не выполняют: Гладков об организации учений на случай ЧСВ Белгородской области пройдут учения по гражданской оборонеБелгородская область выиграла грант в 3 млн на обучение молодёжи гражданской обороне
#Алина Харина#Гражданская оборона#Образовательная программа#Детские сады#Вузы#Колледжи#Учения#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин
Подпишитесь
Что известно о происшествии на Крымском мосту, где погибли белгородцы
Сегодня, 07:07
Новые замы и приезжие чиновники: как изменится правительство Белгородской области
Сегодня, 09:01
Первый замгубернатора Белгородской области покинул должность из-за новой работы
Сегодня, 06:46
Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку доставили санавиацией в реанимацию
Сегодня, 09:34
Родственники погибших на Крымском мосту белгородцев рассказали подробности ЧП
Сегодня, 08:42
Чиновник из другого региона займёт пост замгубернатора по ЖКХ Белгородской области
Сегодня, 07:41