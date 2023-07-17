В белгородских школах и детсадах будут ежедневно проводить учения на случай ЧС

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В вузах, колледжах, школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования введут программу по гражданской обороне, защите населения и территорий при угрозе возникновения ЧС. В первую очередь, речь идёт об обстрелах.
По словам министра образования области Андрея Милёхина, программа получила положительную рецензию и была согласована с МЧС по Белгородской области. В зависимости от возраста обучающихся были определены различные подходы к проведению занятий.
Понимаем, что одной теории недостаточно. Нами запланированы ежедневные практические занятия по отработке действий при эвакуации и возникновению различных ситуаций. Также запланировали промежуточный контроль навыков у учащихся. Нам важно, чтобы никто не растерялся и все действовали правильно.
Андрей Милёхин
Для воспитанников детских садов в возрасте трёх-пяти лет предусмотрены ежедневные занятия в игровой форме во время прогулок. Детей научат безопасному поведению в группе, дома, на улице, правилам безопасного дорожного движения, главным правилам эвакуации и отработке безопасного маршрута.
Воспитанники пяти-семи лет, помимо указанных занятий, будут работать с Блокнотом безопасности дошкольника. Это материал для детей, педагогов и родителей, который научит, как вести себя при обстрелах, как отличить взрывоопасный предмет, как вести себя при обнаружении такого предмета. Блокнот уже находится на согласовании в Министерстве просвещения РФ. «Мы получили обратную связь, что эта разработка может стать основой для таких материалов по стране», — отметил Андрей Милёхин.
В школах, помимо занятий по начальной военной подготовке, которые являются частью предмета ОБЖ, будут проводить ежедневно перед началом учебного дня вводные инструктажи и тренинги по безопасности учащихся. Занятия будут проводить классные руководители, с приглашением внешних специалистов на практические занятия.
Для студентов СПО, наряду с основами безопасности, будут проводить после первой пары аналогичные школьному содержанию программы.
Нам важно, чтобы во всех учреждениях, о которых я сказал, отрабатывались практические навыки, потому что укрытия и пути эвакуации везде индивидуальные.
Андрей Милёхин
Для студентов вузов планируется организовать факультатив «Защита в чрезвычайных ситуациях».
В системе дополнительного образования перед каждым занятием планируется проводить тренинги и инструктажи. Эти программы будут переданы министерству культуры и спорта.
Результативность программы зависит от педагогов. В августе проведут краткосрочные программы для классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования и кураторов. Вторая часть — это педагоги-предметники, узкие специалисты, преподаватели. Курсы для них запланированы на начало сентября.
Андрей Милёхин
Вячеслав Гладков поручил сформировать команду проекта и опередить сроки окончания подготовки программы.
Задача, чтобы не просто прочитали и разошлись, а сформировали навык. Вспомните, как нас учили начальной военной подготовке. Там же были нормативы. Мне кажется, что мы должны эти нормативы сформулировать. Должно быть знание — что такое безопасное место, а что нет. Автомобиль — опасное место, он может загореться или быть заблокирован. Что такое безопасное место в школе, на улице, дома. Оказание первой помощи. Очень важна эта результативность.
Вячеслав Гладков
Губернатор подчеркнул, что программу должны пройти всех учителя, воспитатели и родители. При окончании обучения глава региона предложил выдавать свидетельства: «Это нужно, чтобы у тех, кто преподаёт, появилась ответственность за качество своей работы».
Напомним, что с 1 сентября в школах также введут курс начальной военной подготовки. Аттестация по данному предмету будет регулироваться на уровне образовательной организации. Курс будут реализован в рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».