Начнётся ли военная подготовка в школах Белгородской области в новом учебном году

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Чтобы узнать подробности о введении курса начальной военной подготовки в школах, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство. Судя по ответу, с 1 сентября текущего года курс начальной военной подготовки (НВП) будет реализован во всех общеобразовательных организациях региона на уровне среднего общего образования в рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Региональные власти добавили, что министерство образования области организовало и провело мониторинг преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в школах. Также были проанализированы кадровые и материально-технические условия школ.
В итоге, из 556 преподавателей высшее образование имеют 90%, среднее профессиональное — 10%. Курсы повышения квалификации прошли 87% преподавателей, остальные пройдут их в начале следующего учебного года.
Кроме этого, 344 педагога обучены по дополнительной профессиональной образовательной программе.
Что касается оборудования кабинетов для преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», они соответствует предъявляемым требованиям.
Также в 2022-2023 учебном году с целью достижения 100% информированности обучающихся и их родителей и отработки действий при возникновении чрезвычайных ситуаций:
Власти добавили, что формирование навыков безопасного поведения будет приоритетным и в новом учебном году.
Федеральные образовательные программы среднего общего образования (10-11 классы) представляют два варианта рабочей программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Первый вариант включает:
В ходе модуля «Элементы ГВП» дети будут изучать строевую подготовку и воинское приветствие, оружие, в том числе автомат Калашникова, гранаты Ф-1 и РДГ-5, а также действия в современном стрелковом бою и средства индивидуальной защиты.
Второй вариант курса более углублённо изучает различные вопросы безопасности.
На уровне 5-7 классов ОБЖ может изучаться из расчёта один час в неделю за счёт использования части учебного плана (всего 102 часа). На уровне 10-11 классов рекомендуется отводить 68 часов.
При этом порядок освоения программы будет определять школа. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей.
Аттестация по данному предмету будет регулироваться на уровне образовательной организации.
Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области пройдёт военно-спортивное испытание «Путь силы 2024: Оборона». На эти цели спортивно-патриотическому клубу «Белогор» выделили почти 3 млн рублей из Фонда президентских грантов. В целом же мероприятие обойдётся почти в 5,6 млн рублей.
Предполагается, что подготовка и основные мероприятия пройдут в Ивнянском, Прохоровском, Борисовском районах, Старооскольском горокруге, а финал чемпионата состоится в Белгороде.