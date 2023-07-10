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Начнётся ли военная подготовка в школах Белгородской области в новом учебном году

10 июля 2023, 12:26
Фото: 1MI

Белгородские школьники будут изучать строевую подготовку и воинское приветствие

Во всех школах региона с 1 сентября введут курс начальной военной подготовки. Чему будут обучать детей в рамках курса и как будет проходить аттестация — в материале Бел.Ру.

Чтобы узнать подробности о введении курса начальной военной подготовки в школах, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство. Судя по ответу, с 1 сентября текущего года курс начальной военной подготовки (НВП) будет реализован во всех общеобразовательных организациях региона на уровне среднего общего образования в рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Готовность школ

Региональные власти добавили, что министерство образования области организовало и провело мониторинг преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в школах. Также были проанализированы кадровые и материально-технические условия школ.

В итоге, из 556 преподавателей высшее образование имеют 90%, среднее профессиональное — 10%. Курсы повышения квалификации прошли 87% преподавателей, остальные пройдут их в начале следующего учебного года.

Кроме этого, 344 педагога обучены по дополнительной профессиональной образовательной программе.

Что касается оборудования кабинетов для преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», они соответствует предъявляемым требованиям.

Также в 2022-2023 учебном году с целью достижения 100% информированности обучающихся и их родителей и отработки действий при возникновении чрезвычайных ситуаций:

  • в 547 школах, 455 детских садах, в 79 учреждениях дополнительного образования, 33 средних профессиональных организациях, 12 высших учебных заведениях, 63 учреждениях культуры и 34 учреждениях спорта региона проведены 18 574 родительских собрания по теме «Комплексная безопасность школьников»;
  • оформлены уголки безопасности, где размещены план-схемы и листовки с информацией о действиях во время чрезвычайных ситуаций;
  • распространены памятки и организована их рассылка в 21 647 родительских чатах по правилам обращения с опасными предметами.

Власти добавили, что формирование навыков безопасного поведения будет приоритетным и в новом учебном году.

Что будут изучать дети

Федеральные образовательные программы среднего общего образования (10-11 классы) представляют два варианта рабочей программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Первый вариант включает:

  • основы комплексной безопасности;
  • основы обороны государства;
  • военно-профессиональную деятельность;
  • защиту населения в условиях ЧС безопасность в природной среде;
  • основы противодействия терроризму и экстремизму;
  • основы здорового образа жизни;
  • основы медицинских знаний и оказания медпомощи,
  • элементы ГВП.

В ходе модуля «Элементы ГВП» дети будут изучать строевую подготовку и воинское приветствие, оружие, в том числе автомат Калашникова, гранаты Ф-1 и РДГ-5, а также действия в современном стрелковом бою и средства индивидуальной защиты.

Второй вариант курса более углублённо изучает различные вопросы безопасности.

На уровне 5-7 классов ОБЖ может изучаться из расчёта один час в неделю за счёт использования части учебного плана (всего 102 часа). На уровне 10-11 классов рекомендуется отводить 68 часов.

При этом порядок освоения программы будет определять школа. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей.

Аттестация

Аттестация по данному предмету будет регулироваться на уровне образовательной организации.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области пройдёт военно-спортивное испытание «Путь силы 2024: Оборона». На эти цели спортивно-патриотическому клубу «Белогор» выделили почти 3 млн рублей из Фонда президентских грантов. В целом же мероприятие обойдётся почти в 5,6 млн рублей.

Предполагается, что подготовка и основные мероприятия пройдут в Ивнянском, Прохоровском, Борисовском районах, Старооскольском горокруге, а финал чемпионата состоится в Белгороде.

В Белгороде начинают второй набор курсантов на военную подготовку
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#Кристина Семенчук#Военная подготовка#Школа#Предмет#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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