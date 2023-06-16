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Белгородская область выиграла грант в 3 млн на обучение молодёжи гражданской обороне

16 июня 2023, 11:51
Фото: 1MI
В Белгородской области пройдёт военно-спортивное испытание «Путь силы 2024: Оборона». На эти цели спортивно-патриотическому клубу «Белогор» выделили почти 3 млн рублей из Фонда президентских грантов. В целом же мероприятие обойдётся почти в 5,6 млн рублей.

В Белгородской области состоится военно-спортивное испытание «Путь силы 2024: Оборона». Спортивно-патриотический клуб «Белогор» получил на эти цели почти 3 млн рублей из Фонда президентских грантов.

В регионе пройдёт масштабный чемпионат с элементами современной гражданской обороны для молодёжных команд в роли военных спасателей. Ребята пройдут начальную военную подготовку, отработают борьбу с техногенными происшествиями и городскими катастрофами.

«Каждый участник команды получит навыки аварийно-спасательной работы в условиях военных действий: обеспечение обороны, защита от оружия массового поражения, действия по укрытию от обстрелов, поисковые работы при обвалах, эвакуация раненых, аварии на транспорте, оказание первой медпомощи, тушение возгораний, передача сигналов спасения, использование цифровых гаджетов для поиска и обнаружения опасных объектов: дозиметры, дроны, анализаторы вредных веществ и другие», — говорится в заявке.

В планах — организовать четыре этапа межрегионального чемпионата. Там проведут более 30 подготовительных и обучающих мероприятий. Авторы проекта хотят приобщить молодёжь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обучить её современным навыкам спасения, оказанию первой медпомощи в критических ситуациях и при ЧС.

В заявке указано, что подобные мероприятия необходимы, поскольку Белгородская область и соседние регионы «являются приграничными с территориями, на которых ведутся боевые действия», а населённые пункты «подвергаются вражеским обстрелам».

Предполагается, что подготовка и основные мероприятия пройдут в Ивнянском, Прохоровском, Борисовском районах, Старооскольском горокруге, а финал чемпионата состоится в Белгороде.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Молодежь#Общество#Гражданская оборона#Гранты#Президентские гранты
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