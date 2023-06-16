Белгородская область выиграла грант в 3 млн на обучение молодёжи гражданской обороне

В планах — организовать четыре этапа межрегионального чемпионата. Там проведут более 30 подготовительных и обучающих мероприятий. Авторы проекта хотят приобщить молодёжь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обучить её современным навыкам спасения, оказанию первой медпомощи в критических ситуациях и при ЧС.