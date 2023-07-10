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Зарплату получают, а работу не выполняют: Гладков об организации учений на случай ЧС

10 июля 2023, 07:58
Фото: 1MI

За плохую организацию учений на случай ЧС в Белгородской области проведут проверки

Вячеслав Гладков поручил провести служебные проверки в муниципалитетах, которые некачественно отработали учений по гражданской обороне.

Во время оперсовещания губернатору доложили об итогах проведения учений по гражданской обороне. В ряде районов была зафиксирована слабая вовлеченность и безынициативность отдельных должностных лиц администраций. Наименьшее количество занятий проведено в Яковлевском округе, Ракитянском, Красненском, Красногвардейском и Ровеньском районах.

Губернатор поручил на основе доклада провести служебные проверки в отношении муниципалитетов и должностных лиц, которые недостаточно качественно отработали учения.

Если информация подтверждается, предложение — дисциплинарная ответственность руководителей, которые получают зарплату, но работу не выполняют. Срок на выполнение этой работы — две недели.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Учения#Командно-штабные учения#Чс#Гражданская оборона#Проверки#Дисциплинарная ответственность#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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