Зарплату получают, а работу не выполняют: Гладков об организации учений на случай ЧС

Во время оперсовещания губернатору доложили об итогах проведения учений по гражданской обороне. В ряде районов была зафиксирована слабая вовлеченность и безынициативность отдельных должностных лиц администраций. Наименьшее количество занятий проведено в Яковлевском округе, Ракитянском, Красненском, Красногвардейском и Ровеньском районах.