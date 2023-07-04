В Белгородской области пройдут учения по гражданской обороне

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Как сообщили в региональном правительстве, завтра, 5 июля, в 11:00 в Валуйском городском округе пройдут учения по гражданской обороне, в ходе которых проверят комплексную работу системы оповещений и транспорта.
Вначале включат учебную сирену, затем начнётся отработка алгоритма действий органов власти, сотрудников управляющих компаний и других. Гражданское население в учениях участвовать не будет.
Ранее об учениях также предупреждал глава округа Алексей Дыбов.