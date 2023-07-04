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В Белгородской области пройдут учения по гражданской обороне

4 июля 2023, 15:43
Фото: 1MI
Проверять комплексную работу системы оповещений и транспорта при объявлении ЧС будут в Валуйском городском округе.

Как сообщили в региональном правительстве, завтра, 5 июля, в 11:00 в Валуйском городском округе пройдут учения по гражданской обороне, в ходе которых проверят комплексную работу системы оповещений и транспорта.

Вначале включат учебную сирену, затем начнётся отработка алгоритма действий органов власти, сотрудников управляющих компаний и других. Гражданское население в учениях участвовать не будет.

Ранее об учениях также предупреждал глава округа Алексей Дыбов.

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#Александра Склярова#Сирена#Система оповещения#Безопасность#Валуйский горокруг#Алексей дыбов
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