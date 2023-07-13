ВСУ обстреливают четыре села в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Вечером 13 июля под обстрел ВСУ в Белгородской области практически одновременно попали сразу четыре населённых пункта: сёла Рождественка, Сподарюшино и Мокрая Орловка в Грайворонском округе и село Кукуевка в Валуйском округе. Сообщения от РСЧС получили местные жители.
В сообщениях говорилось о необходимости спуститься в подвал или другое укрытие, так как ведётся обстрел территории.
13 июля это уже не первая атака Белгородской области со стороны Украины. В этот день под обстрелами оказались пять районов региона, не обошлось без пострадавших — в Краснояружском районе ранило мужчину, он находится в больнице.