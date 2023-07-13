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ВСУ обстреливают четыре села в Белгородской области

13 июля 2023, 15:59
Фото: Bel.ru
СМС с предупреждениями об обстрелах Грайворонского и Валуйского округов белгородцы получили от РСЧС с разницей в 10 минут.
Сюжет
Обстрел

Вечером 13 июля под обстрел ВСУ в Белгородской области практически одновременно попали сразу четыре населённых пункта: сёла Рождественка, Сподарюшино и Мокрая Орловка в Грайворонском округе и село Кукуевка в Валуйском округе. Сообщения от РСЧС получили местные жители.

В сообщениях говорилось о необходимости спуститься в подвал или другое укрытие, так как ведётся обстрел территории.

13 июля это уже не первая атака Белгородской области со стороны Украины. В этот день под обстрелами оказались пять районов региона, не обошлось без пострадавших — в Краснояружском районе ранило мужчину, он находится в больнице.

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#Алина Харина#Белгородская область#Валуйский горокруг#Грайворонский горокруг#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#РСЧС
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