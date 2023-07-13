ВСУ атаковали пять районов Белгородской области: есть пострадавший и повреждения

По Графовке ударили из шести артиллерийских снарядов. Пострадал мужчина. Его положили в больницу с ранениями предплечья, руки и грудной клетки. В самом селе повредило ЛЭП. Окраина Репяховки также попала под обстрел. Там насчитали шесть прилётов. Повреждения получил склад сельхозпредприятия. По окраине Староселья ударили из шести снарядов.