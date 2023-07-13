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ВСУ атаковали пять районов Белгородской области: есть пострадавший и повреждения

13 июля 2023, 10:09
Фото: 1MI

Пять районов Белгородской области попали за день под обстрелы ВСУ

По населённым пунктам стреляли из миномётов, были налёты беспилотников. Пострадал один человек, есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Обстрелы Белгородской области продолжаются. Накануне ВСУ атаковали пять районов региона. Пострадал один человек. Есть разрушения.

Белгородский район

Семь артиллерийских снарядов ударили по хутору Варишкин, ещё три — по Журавлёвке. В Наумовке противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет.

Валуйский горокруг

ВСУ из миномёта обстреляли село Новопетровка. Зафиксировали шесть прилётов.

Грайворонский горокруг

По селу Козинка ударили 11 миномётных снарядов. Данные о разрушениях уточняются. Под миномётный обстрел попали окраины сёл Сподарюшино и Рождественка — 14 и два прилёта соответственно. По Мокрой Орловке выпустили 11 артиллерийских снарядов. Повредило ЛЭП. Без света остались Сподарюшино, Мокрая Орловка и Заречье-Второе, однако его уже восстановили.

Краснояружский район

По Графовке ударили из шести артиллерийских снарядов. Пострадал мужчина. Его положили в больницу с ранениями предплечья, руки и грудной клетки. В самом селе повредило ЛЭП. Окраина Репяховки также попала под обстрел. Там насчитали шесть прилётов. Повреждения получил склад сельхозпредприятия. По окраине Староселья ударили из шести снарядов.

Шебекинский горокруг

ВСУ из миномёта обстреляли хутора Марьино и Панков. Там зафиксировали по шесть прилётов.

Один мужчина пострадал при обстреле села в Белгородской области
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