Два прямых попадания в дом: ВСУ вновь обстреляли белгородские сёла

Белгородский район и Грайворонский горокруг обстреляли ВСУ 13 июля. Сильнее досталось району — два прямых попадания миномётных снарядов практически разрушили дом в хуторе Валковский Белгородского района. Боеприпасы пробили кровлю и выбили окна. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.



В Грайворонском округе последствия обстрела оказались не такими серьёзными, прямых попаданий не было. В селе Сподарюшино повреждена кровля и забор частного домовладения. Это обнаружили во время подомового обхода.