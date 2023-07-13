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Два прямых попадания в дом: ВСУ вновь обстреляли белгородские сёла

13 июля 2023, 15:39
Фото: https://t.me/vvgladkov

При обстрелах белгородских сёл зафиксировали два прямых попадания в дом

Об очередных обстрелах Белгородской области и их последствиях рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Сразу два муниципалитета попали под атаку со стороны Украины.
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СВО

Белгородский район и Грайворонский горокруг обстреляли ВСУ 13 июля. Сильнее досталось району — два прямых попадания миномётных снарядов практически разрушили дом в хуторе Валковский Белгородского района. Боеприпасы пробили кровлю и выбили окна. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.

В Грайворонском округе последствия обстрела оказались не такими серьёзными, прямых попаданий не было. В селе Сподарюшино повреждена кровля и забор частного домовладения. Это обнаружили во время подомового обхода.

Напомним, в Белгородской области сегодня неспокойно. Ранее ВСУ неоднократно атаковали пять муниципалитетов. В Краснояружском районе пострадал человек.

Фото: https://t.me/vvgladkov
ВСУ атаковали пять районов Белгородской области: есть пострадавший и повреждения
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#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#СВО#Белгородский район#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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