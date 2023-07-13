Два прямых попадания в дом: ВСУ вновь обстреляли белгородские сёла

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Белгородский район и Грайворонский горокруг обстреляли ВСУ 13 июля. Сильнее досталось району — два прямых попадания миномётных снарядов практически разрушили дом в хуторе Валковский Белгородского района. Боеприпасы пробили кровлю и выбили окна. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.
В Грайворонском округе последствия обстрела оказались не такими серьёзными, прямых попаданий не было. В селе Сподарюшино повреждена кровля и забор частного домовладения. Это обнаружили во время подомового обхода.
Напомним, в Белгородской области сегодня неспокойно. Ранее ВСУ неоднократно атаковали пять муниципалитетов. В Краснояружском районе пострадал человек.