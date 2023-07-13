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МЧС предупреждает белгородцев о суровой погоде в пятницу

13 июля 2023, 13:59
Фото: 1MI

Грозы, град и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область

14 июля в регионе вновь будет дождливо. О непогоде предупреждает МЧС.
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Погода

В пятницу, 14 июля, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер 4-9 м/с. Столбик термометра покажет +13…+18 ˚С.

Намного хуже погода станет днём. Ожидаются сильные дожди, местами грозы, в отдельных районах — град. При этом днём потеплеет до +26 ˚С. Скорость ветра составит 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 20 м/с.

В Белгороде 14 июля будет пасмурно и дождливо. Небольшие осадки ожидаются ночью при +17 ˚С. Днём дождь усилится, но потеплеет до +24 ˚С.

По информации Гидрометцентра, осадки в Белгороде можно ожидать и в выходные. 15 и 16 июля они пройдут при +22 ˚С днём.

Напоминаем, что от непогоды в Старом Осколе на прошлой недели поваленные ветром деревья приземлились на автомобили. Некоторые участки города затопило.

Поваленные деревья и реки на улицах: последствия непогоды в Старом Осколе
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#Кирилл Филалеев#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Гроза#Ветер#Град#Белгородская область#Белгород
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