МЧС предупреждает белгородцев о суровой погоде в пятницу

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В пятницу, 14 июля, в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер 4-9 м/с. Столбик термометра покажет +13…+18 ˚С.
Намного хуже погода станет днём. Ожидаются сильные дожди, местами грозы, в отдельных районах — град. При этом днём потеплеет до +26 ˚С. Скорость ветра составит 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 20 м/с.
В Белгороде 14 июля будет пасмурно и дождливо. Небольшие осадки ожидаются ночью при +17 ˚С. Днём дождь усилится, но потеплеет до +24 ˚С.
По информации Гидрометцентра, осадки в Белгороде можно ожидать и в выходные. 15 и 16 июля они пройдут при +22 ˚С днём.
Напоминаем, что от непогоды в Старом Осколе на прошлой недели поваленные ветром деревья приземлились на автомобили. Некоторые участки города затопило.