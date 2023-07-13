Белгородка из ревности сожгла дом возлюбленного с помощью халата

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Происшествие случилось в сентябре 2022 года в Старом Осколе. В паре возник конфликт на почве ревности. Нетрезвая подсудимая выбрала радикальный способ решения спора.
Злоумышленница подожгла женский халат и бросила его в прихожей частного дома, принадлежавшего возлюбленному. После этого она вышла и осталась наблюдать за пожаром.
Причинённый пожаром ущерб оценили в сумму более 1,9 млн рублей.
Старооскольский городской суд признал ревнивицу виновной. Изначально ей назначили два года тюрьмы. Однако суд счёл возможным заменить наказание принудительными работами на аналогичный срок с удержанием из заработной платы в доход государства 5%.
Исковые требования о взыскании ущерба удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.