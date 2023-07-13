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Белгородка из ревности сожгла дом возлюбленного с помощью халата

13 июля 2023, 07:15
Фото: 1MI
Происшествие случилось в сентябре прошлого года. Женщина подкинула горевший халат в прихожую дома, а после осталась, чтобы понаблюдать за пожаром. Жительницу региона признали виновной в поджоге, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Сюжет
Суд

Происшествие случилось в сентябре 2022 года в Старом Осколе. В паре возник конфликт на почве ревности. Нетрезвая подсудимая выбрала радикальный способ решения спора.

Злоумышленница подожгла женский халат и бросила его в прихожей частного дома, принадлежавшего возлюбленному. После этого она вышла и осталась наблюдать за пожаром.

Причинённый пожаром ущерб оценили в сумму более 1,9 млн рублей.

Старооскольский городской суд признал ревнивицу виновной. Изначально ей назначили два года тюрьмы. Однако суд счёл возможным заменить наказание принудительными работами на аналогичный срок с удержанием из заработной платы в доход государства 5%.

Исковые требования о взыскании ущерба удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.

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#Кирилл Филалеев#Халат#Суд#Пожар#Поджог#Ревность#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол
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