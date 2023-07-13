Белгородка из ревности сожгла дом возлюбленного с помощью халата

Происшествие случилось в сентябре прошлого года. Женщина подкинула горевший халат в прихожую дома, а после осталась, чтобы понаблюдать за пожаром. Жительницу региона признали виновной в поджоге, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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