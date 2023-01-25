В Белгороде женщина из-за ревности задушила кабелем соседку по общежитию

Как уточнили правоохранители, злоумышленница и её соседка по общежитию поддерживали отношения, однако они дали трещину на почве ревности. В ночь с 16 на 17 января подозреваемая пришла в комнату к бывшей подруге и напала на неё. Расследование уголовного дела продолжается.