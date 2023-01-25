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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

В Белгороде женщина из-за ревности задушила кабелем соседку по общежитию

Сегодня, 08:21
Фото: 1MI
Женщина с неприязнью относилась к сопернице. Подозреваемую заключили под стражу, сообщили в региональном СК.

32-летняя белгородка задушила соперницу телевизионным кабелем. Подозреваемую уже заключили под стражу.

Как уточнили правоохранители, злоумышленница и её соседка по общежитию поддерживали отношения, однако они дали трещину на почве ревности. В ночь с 16 на 17 января подозреваемая пришла в комнату к бывшей подруге и напала на неё. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июле белгородец убил свою сожительницу из ревности. Мужчина заподозрил женщину в измене и ударил её ножом в шею. За совершённое преступление он проведёт в колонии девять лет и шесть месяцев.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Убийство#Ск#Общежитие
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