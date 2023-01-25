В Белгороде женщина из-за ревности задушила кабелем соседку по общежитию

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
32-летняя белгородка задушила соперницу телевизионным кабелем. Подозреваемую уже заключили под стражу.
Как уточнили правоохранители, злоумышленница и её соседка по общежитию поддерживали отношения, однако они дали трещину на почве ревности. В ночь с 16 на 17 января подозреваемая пришла в комнату к бывшей подруге и напала на неё. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в июле белгородец убил свою сожительницу из ревности. Мужчина заподозрил женщину в измене и ударил её ножом в шею. За совершённое преступление он проведёт в колонии девять лет и шесть месяцев.