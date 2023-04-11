Белгородец из-за ревности вылил кипяток на голову возлюбленной

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В Белгороде против 43-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в умышленном причинении вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ) возлюбленной.
После совместного распития спиртного мужчина поссорился с 37-летней белгородкой. Причиной стала ревность к их общему знакомому.
В ходе словесной перепалки мужчина взял только что закипевший электрический чайник и вылил из него воду женщине на голову. С термическими ожогами рук, ушных раковин и спины пострадавшую госпитализировали медики.
Белгородка, пострадавшая в ходе конфликта, обратилась в полицию, где участковые уполномоченные установили все обстоятельства произошедшего и возбудили уголовное дело на злоумышленника. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.