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Белгородец из-за ревности вылил кипяток на голову возлюбленной

11 апреля 2023, 15:08
Фото: 1MI
В Белгороде возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Сожитель в ходе ссоры окатил возлюбленную кипятком, в результате чего она получила ожоги рук, ушей и спины, сообщили в прессс-службе регионального УМВД.

В Белгороде против 43-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в умышленном причинении вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ) возлюбленной.

После совместного распития спиртного мужчина поссорился с 37-летней белгородкой. Причиной стала ревность к их общему знакомому.

В ходе словесной перепалки мужчина взял только что закипевший электрический чайник и вылил из него воду женщине на голову. С термическими ожогами рук, ушных раковин и спины пострадавшую госпитализировали медики.

Белгородка, пострадавшая в ходе конфликта, обратилась в полицию, где участковые уполномоченные установили все обстоятельства произошедшего и возбудили уголовное дело на злоумышленника. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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#Анастасия Афанасенко#Ревность#Кипяток#Чайник#Ожоги#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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