Белгородка из-за ревности задушила свою соседку по общежитию

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Белгородской области, две женщины были соседками в общежитии и старались поддерживать хорошие отношения. Однако в один день всё изменилось: в ночь с 16 на 17 января белгородка решила задушить свою соседку телевизионным кабелем. Случилось это, по версии следствия, из-за ревности.