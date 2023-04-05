Белгородка из-за ревности задушила свою соседку по общежитию

Posted Сегодня, 20:23
Published Сегодня, 20:23
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Белгородской области, две женщины были соседками в общежитии и старались поддерживать хорошие отношения. Однако в один день всё изменилось: в ночь с 16 на 17 января белгородка решила задушить свою соседку телевизионным кабелем. Случилось это, по версии следствия, из-за ревности.
На 32-летнюю обвиняемую уже завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ей грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет.
Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.