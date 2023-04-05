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Белгородка из-за ревности задушила свою соседку по общежитию

5 апреля 2023, 20:23
Фото: Пресс-служба СУ СК России по Белгородской области
В общежитии Белгорода женщина зашла в комнату своей соседки и задушила её телевизионным кабелем, сообщили в СУ СК России по Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Белгородской области, две женщины были соседками в общежитии и старались поддерживать хорошие отношения. Однако в один день всё изменилось: в ночь с 16 на 17 января белгородка решила задушить свою соседку телевизионным кабелем. Случилось это, по версии следствия, из-за ревности.

На 32-летнюю обвиняемую уже завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ей грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет.

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

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#Александра Склярова#Убийство#Телевизионный кабель#Происшествия#Белгород
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