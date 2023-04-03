Белгородца отправили в тюрьму за убийство возлюбленной на глазах её 9-летнего ребёнка

Трагедия произошла в период новогодних праздников в Грайворонском горокруге. Молодой мужчина из ревности убил женщину, ударив её несколько раз ножом. Всё это происходило на глазах 9-летнего сына белгородки, сообщили в региональном СК. Жителю региона назначили тюремный срок.

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