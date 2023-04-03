Белгородца отправили в тюрьму за убийство возлюбленной на глазах её 9-летнего ребёнка

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Убийство произошло 4 января в Грайворонском горокруге. 28-летний обвиняемый поссорился с ровесницей, причиной стала ревность с его стороны. Молодой мужчина схватил нож и несколько раз ударил им пострадавшую в живот и шею.
Девушка скончалась на месте. О смерти жительницы региона в полицию сообщил её 9-летний сын: трагедия произошла на его глазах.
Сообщалось, что обвиняемый пытался скрыться в лесу. Именно там его обнаружили оперативники.
Жителя региона признали виновным в убийстве девушки (ч.1 ст. 105 УК РФ). Его лишили свободы на 9,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.