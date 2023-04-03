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Белгородца отправили в тюрьму за убийство возлюбленной на глазах её 9-летнего ребёнка

3 апреля 2023, 14:55
Фото: 1MI
Трагедия произошла в период новогодних праздников в Грайворонском горокруге. Молодой мужчина из ревности убил женщину, ударив её несколько раз ножом. Всё это происходило на глазах 9-летнего сына белгородки, сообщили в региональном СК. Жителю региона назначили тюремный срок.

Убийство произошло 4 января в Грайворонском горокруге. 28-летний обвиняемый поссорился с ровесницей, причиной стала ревность с его стороны. Молодой мужчина схватил нож и несколько раз ударил им пострадавшую в живот и шею.

Девушка скончалась на месте. О смерти жительницы региона в полицию сообщил её 9-летний сын: трагедия произошла на его глазах.

Сообщалось, что обвиняемый пытался скрыться в лесу. Именно там его обнаружили оперативники.

Жителя региона признали виновным в убийстве девушки (ч.1 ст. 105 УК РФ). Его лишили свободы на 9,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ревнивый белгородец зарезал девушку на глазах её девятилетнего сына
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#Инна Рогова#Убийство#Ревность#Колония#Ребёнок#Нож#Происшествия#Криминал#Белгородская область#Грайворонский горокруг
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