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Published Сегодня, 11:18

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Штормовое предупреждение объявило МЧС в Белгородской области

6 июля 2023, 11:18
Фото: 1MI
На регион надвигается сильная жара. Воздух прогреется до +36 °С.
Сюжет
Погода

В Белгородской области спасатели объявили штормовое предупреждение. Завтра, 7 июля, температура поднимется до +35…+36 °С.

Белгородцам напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Аномальная жара способствует возникновению, а также быстрому распространению пожаров. Жителей региона призывают соблюдать правила безопасности.

Жителям региона рекомендуют носить лёгкую одежду, головные уборы и иметь при себе бутылку воды в знойные дни. Также белгородцев призывают не находиться на улице подолгу, особенно когда солнце наиболее активно — с 11 до 17 часов.

О том, как легче перенести жаркие дни, читайте в карточках ниже.

Фото: Bel.ru
Сильная жара надвигается на Белгородскую область
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Погода#Прогноз погоды#Жара#МЧС#Штормовое предупреждение
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