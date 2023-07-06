Штормовое предупреждение объявило МЧС в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Белгородской области спасатели объявили штормовое предупреждение. Завтра, 7 июля, температура поднимется до +35…+36 °С.
Белгородцам напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Аномальная жара способствует возникновению, а также быстрому распространению пожаров. Жителей региона призывают соблюдать правила безопасности.
Жителям региона рекомендуют носить лёгкую одежду, головные уборы и иметь при себе бутылку воды в знойные дни. Также белгородцев призывают не находиться на улице подолгу, особенно когда солнце наиболее активно — с 11 до 17 часов.
О том, как легче перенести жаркие дни, читайте в карточках ниже.